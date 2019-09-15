PSG'nin yıldızı Galatasaray'dan çekiniyor

Galatasaray'ın bu sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Paris Saint-Germain'in yeni transferlerinden Abdou Diallo, takımın Devler Ligi'ndeki grubunu yorumladı.

23 yaşındaki Fransız defans oyuncusu, France Bleu'ye verdiği röportajında sarı-kırmızılı takımın stadyumdaki atmosferine övgüler yağdırarak şunları dile getirdi:

"Öne çıkan iki takım var; Real Madrid ve Galatasaray. Galatasaray'ı izledim, çok iyi bir takım. Orada sıradışı bir atmosfer olacak. Bunu çok merak ediyorum. Brugge'a gelince, onlarla geçen yıl Şampiyonlar Ligi'nde oynadık. Çok iyi oyuncuları var. İyi bir gruptayız, güzel maçlar olacak."

Galatasaray, Devler Ligi'nde bu sezon Real Madrid, PSG ve Club Brugge ile A Grubu'nda yer alıyor.

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