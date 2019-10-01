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PSG maçı öncesi Fatih Terim'den radikal karar PSG maçı öncesi Fatih Terim'den radikal karar

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01 Ekim 2019 Salı 14:42:36 | Son Güncelleme: 01 Ekim 2019 Salı 14:47:57

PSG maçı öncesi Fatih Terim'den radikal karar

PSG maçında mutlak 3 puan parolasıyla saha çıkacak olan Galatasaray'da Fatih Terim, Falcao - Andone ikilisini beraber oynatacak.

TM Dijital Haber Merkezi

Bu akşam PSG ile kritik bir maça çıkacak olan Galatasaray’da Fatih Terim sistem değişikliğine gidecek.

ANDONE - FALCAO İKİLİSİ

Süper Lig’de 6 haftada 9 puan toplayan ve gol yollarında bir hayli etkisiz kalan sarı kırmızılılarda Hollandalı yıldız Ryan Babel’in yedek kulübesinde oturacağı belirtilirken, derbide kadro dışı kalan Florin Andone’nin Falcao’nun yanında olacağı ifade edildi. Son 3 maçta sadece 2 gol atan Galatasaray pozisyona girme konusunda büyük sıkıntılar yaşarken, deneyimli teknik adam Terim’in Fenerbahçe karşısında tribüne yolladığı Seri ve Andone’yi PSG maçında kullanacağı bildirildi.

ŞENER VE ÖMER HAZIR KITA

Genelde aynı tip orta saha oyuncularıyla kadro mühendisliği yapan Fatih Terim’in gol yollarındaki sorunu çift forvetle gidermeye çalışacağı anlaşılırken, başarılı çalıştırıcının rakibin defans hattında görev alan Thiago Silva, Kimpembe (Diallo) ikilisini Falcao ve Andone’yle sıkıştırmayı düşündüğü kaydedildi. Ligin başından beri formsuz görünen ve fizik olarak da yetersiz kalan Mariano – Nagatomo beklerini dikkatle takip edecek olan Terim’in oyuncularını sık sık uyardığı vurgulanırken, olası kötü oyunda Şener – Ömer Bayram ikilisinin hazırda bekletildiği belirtildi.

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