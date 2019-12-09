PSG-Galatasaray maçını Rumen hakem Istvan Kovacs yönetecek

UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Parc des Princes Stadı'nda TSİ 23.00'te başlayacak karşılaşmada düdük çalacak Istvan Kovacs'ın yardımcılıklarını, Vasile Florin Marinescu ve Ovidiu Artene yapacak.

Müsabakanın dördüncü hakemi ise Marius Avram olacak. (AA)