30 Eylül 2019 Pazartesi 11:21:32 | Son Güncelleme: 30 Eylül 2019 Pazartesi 11:24:53
PSG Cavani'nin Galatasaray maçında olmayacağını açıkladı
PSG, Edinson Cavani'nin Galatasaray karşısında forma giyemeyeceğini açıkladı. Kylian Mbappe ise maç kafilesinde bulunuyor.
PSG'nin Galatasaray maçı kafilesinde sakatlığı bulunan Cavani, Draxler ve Dagba ve Kehrer'in yanı sıra kart cezalısı da Neymar'da yer almıyor.
Kylian Mbappe ve Mauro Icardi ise maç kafilesinde bulunuyor.
İşte PSG'nin Galatasaray kafilesinde yer almayacaklarını açıkladığı isimler:
BAKKER Mitchel
BULKA Marcin
CAVANI Edinson
DAGBA Colin
DRAXLER Julian
KEHRER Thilo
MBE SOH Loïc
NEYMAR Jr
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