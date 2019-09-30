PSG Cavani'nin Galatasaray maçında olmayacağını açıkladı

PSG'nin Galatasaray maçı kafilesinde sakatlığı bulunan Cavani, Draxler ve Dagba ve Kehrer'in yanı sıra kart cezalısı da Neymar'da yer almıyor.

Kylian Mbappe ve Mauro Icardi ise maç kafilesinde bulunuyor.

İşte PSG'nin Galatasaray kafilesinde yer almayacaklarını açıkladığı isimler:

BAKKER Mitchel

BULKA Marcin

CAVANI Edinson

DAGBA Colin

DRAXLER Julian

KEHRER Thilo

MBE SOH Loïc

NEYMAR Jr