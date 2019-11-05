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05 Kasım 2019 Salı 09:25:43 | Son Güncelleme: 05 Kasım 2019 Salı 09:29:33

Premier League ekibinden Vida'ya 10 milyon Euro'luk teklif

Sezon başında Vida’yı alamayan Norwich, Ocak’ta bir kez daha kapıyı çalacak.

AKŞAM

İNGİLİZ basını sezon başında Vida’yı almak için 10 milyon euro teklifte bulunan Norwich City’nin bu önerisini Ocak ayında yeniden Beşiktaş’ın masasına koyacağını duyurdu. soccersouls.com'da yapılan haber analizde, İngiliz ekibinin savunmasını toparlamak için Vida’ya şiddetle ihtiyaç  duyduğu da vurgulandı. Ligde 11 maçta 26 gol yiyen ve savunmada çok dağınık bir görüntü sergileyen Norwich City’nin Vida gibi bir tecrübeli oyuncuya sahip olması halinde, bu zaafını önemli ölçüde gideceği de belirtilen haberde, sezon başında Vida’yı satmayan Beşiktaş’ın ikna edilmemesinin hata olduğu da vurgulandı.

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