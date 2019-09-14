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14 Eylül 2019 Cumartesi 11:41:21 | Son Güncelleme: 14 Eylül 2019 Cumartesi 11:43:23

Potada dünyanın en büyüğü belli oluyor

Basketbolda 2019 FIBA Dünya Kupası finalinde yarın karşılaşacak Arjantin ve İspanya, tarihlerinin ikinci şampiyonluğunu elde etmeyi hedefliyor.

C Grubu'ndan 3'te 3 yaparak lider çıkan İspanya, ikinci turda İtalya ve Sırbistan'ı yenerek adını çeyrek finale yazdırdı. Polonya'yı 90-78 mağlup ederek son 4 takım arasına kalan İspanya, yarı finalde de Avustralya'yı iki uzatma sonunda 95-88'lik skorla geçti ve tarihinde ikinci kez adını finale yazdırdı.

Japonya'da 2006 yılında ilk kez final oynayan ve dünya şampiyonluğuna ulaşan İspanya, 13 yıl sonra tekrar finale yükselme başarısı gösterdi.

B Grubu'ndan kayıpsız çıkan ve ikinci turda Venezuela ile Polonya'yı yenen Arjantin, çeyrek finalde turnuvanın favorilerinden Sırbistan'ı 97-87'lik skorla saf dışı bıraktı. Yarı finalde Fransa'yı 80-66 mağlup eden Arjantin, tarihinde üçüncü kez final bileti aldı.

1950 yılında düzenlenen ilk turnuvada ABD'yi yenerek şampiyonluğa uzanan Arjantin, 2002 yılında oynadığı finalde ise Yugoslavya'ya mağlup olmuş ve gümüş madalya kazanmıştı.

Arjantin ile İspanya arasındaki final mücadelesi yarın Çin'in başkenti Pekin'de TSİ 15.00'te oynanacak.

- Takımların en skorerleri Scola ve Rubio

Tarafların turnuvadaki en skorer isimleri Luis Scola ve Ricky Rubio olarak göze çarpıyor.

Kariyerini Çin'de sürdüren Arjantin'in 39 yaşındaki deneyimli ismi Scola, finale kadar 19,3 sayı ortalamasıyla mücadele etti. İspanya'nın skorer ismi Rubio ise maç başına 15,9 sayı üretti.

Takımların ribaunt istatistiğindeki lider isimleri Luis Scola ve Juancho Hernangomez oldu. Scola maç başına 8,1 ribaunt toplarken, Hernangomez 5,4 ribaunt ortalamasıyla oynadı.

Asistte Facundo Campazzo 7,7 ortalamayla, Ricky Rubio ise 6,4 ortalamayla takımlarının en üretken oyuncuları konumunda.

- Rekor Yugoslavya ve ABD'de

Çin'de 18'incisi yapılan, eski adı Dünya Basketbol Şampiyonası olan Dünya Kupası'nı bugüne kadar en fazla Yugoslavya ve ABD kazandı.

İki ülke, Dünya Şampiyonası finallerinde tam 5 kez kupayı müzesine götürdü.

Yugoslavya, 1970 yılında Avrupa kıtasında ilk kez düzenlenen ve ev sahipliğini yaptığı Dünya Şampiyonası'nda ilk şampiyonluğuna ulaştı. 1978, 1990, 1998 ve 2002'de dünya şampiyonu olan Yugoslavlar, 3 kez ikincilik, 2 kez de üçüncülük elde etti.

Brezilya'da 1954 yılında düzenlenen şampiyonada ilk kez zafere ulaşan ABD, 1986 İspanya'da, 1994 Kanada'da, 2010 Türkiye'de ve 2014 İspanya'da kupayı müzesine götürdü. ABD, tarihinde 3 kez gümüş, 4 kez bronz madalya kazandı.

Geride kalan 17 Dünya Şampiyonası'nda SSCB 3 kez, Brezilya 2, Arjantin ve İspanya ise birer kez kupaya uzandı.

- İlk şampiyon Arjantin

İlk kez 1950 yılında Arjantin'de düzenlenen şampiyonada ev sahibi takım ilk kupanın sahibi oldu.

Arjantin, Buenos Aires şehrinde 22 Ekim-3 Kasım 1950 tarihlerinde düzenlenen şampiyonanın finalinde ABD'yi 64-50 yenerek, ilk kupayı müzesine götürdü.

İspanya'da yapılan 17. Dünya Şampiyonası'nda ise ABD mutlu sona ulaştı. 30 Ağustos-14 Eylül 2014 tarihlerinde yapılan şampiyonanın finalinde Sırbistan'ı 129-92 mağlup eden ABD, kupayı 5. kez kazanmayı başardı.

- 3 ülke üst üste şampiyonluk yaşadı

Dünya Kupası tarihinde üç ülke üst üste şampiyonluk elde etti.

Şampiyonada Brezilya 1959 ve 1963, Yugoslavya 1998 ve 2002, ABD ise 2010 ve 2014 yıllarında şampiyonluk yaşadı.

- Şampiyonalar ve ilk 3'ler

Geride kalan 17 şampiyonanın tarihleri ve dereceye giren takımlar şöyle: 

Yıl    Şampiyon     İkinci       Üçüncü        
1950   ARJANTİN     ABD          Şili          
1954   ABD          Brezilya     Filipinler    
1959   BREZİLYA     ABD          Şili          
1963   BREZİLYA     Yugoslavya   SSCB          
1967   SSCB         Yugoslavya   Brezilya      
1970   YUGOSLAVYA   Brezilya     SSCB          
1974   SSCB         Yugoslavya   ABD           
1978   YUGOSLAVYA   SSCB         Brezilya      
1982   SSCB         ABD          Yugoslavya    
1986   ABD          SSCB         Yugoslavya    
1990   YUGOSLAVYA   SSCB         ABD           
1994   ABD          Rusya        Hırvatistan   
1998   YUGOSLAVYA   Rusya        ABD           
2002   YUGOSLAVYA   Arjantin     Almanya       
2006   İSPANYA      Yunanistan   ABD           
2010   ABD          Türkiye      Litvanya      
2014   ABD          Sırbistan    Fransa      (AA)

 

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