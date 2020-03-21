21 Mart 2020 Cumartesi 16:16:44 | Son Güncelleme: 21 Mart 2020 Cumartesi 16:17:59
Portsmouth'ta 3 oyuncuda koronavirüs tespit edildi
İngiltere 3. Lig ekiplerinden Portsmouth'ta 3 oyuncunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri pozitif çıktı.
Kulübün internet sitesinde yapılan açıklamada, test sonuçları pozitif çıkan James Bolton, Andy Cannon ve Sean Raggett'ın kendilerini hükümetin açıkladığı öneriler doğrultusunda toplumdan izole ettikleri duyuruldu.
Tüm oyunculara ve takım çalışanlarına daha önce test yapıldığı ancak sonuçların yarısının hala gelmediği aktarıldı.
(AA)
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