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20 Kasım 2019 Çarşamba 15:51:46 | Son Güncelleme: 20 Kasım 2019 Çarşamba 15:54:20

Porto, Aboubakar için 3 milyon Euro bonservis bedeli istiyor!

Porto, kulübün en çok kazanan oyuncusu olmasına rağmen bu sezon sadece 94 dakika oynayan Aboubakar'ı 3 milyon euro bonservis karşılığında elden çıkarmak istiyor.

Porto, yaz transfer döneminde Beşiktaş ile adı anılan ancak transferi gerçekleşmeyen Vincent Aboubakar'ın bonserivs bedelini belirledi.

2.9 milyon euro kazancıyla açık ara Porto'nun en çok maaş alan oyuncusu olan ancak kadroya dahi giremeyen Aboubakar için 3 milyon euro bonservis bedeli belirlendi. Kamerunlu golcüyü isteyen kulüpler için satın alma opsiyonlu kiralama teklifleri de oyuncunun belli sayıda maça çıkması halinde zorunluluk koşuluyla kabul edileceği menajerine bildirildi.

Diz sakatlığı geçiren ve performansını bir türlü toparlayamayan, kadrodaki yerini de Moussa Marega'ya kaptıran Aboubakar'ın ocak ayında kulübünü değiştireceği ancak maaşından da fedakarlık etmesi gerekeceği notu düşüldü.

BU SEZON GOLÜ YOK

Beşiktaş'ta da 1 sezon kiralık geçiren Aboubakar, bu sezon 2 maçta toplam 94 dakika süre aldı ve gol atamadı.

27 yaşındaki Kamerunlu, Beşiktaş'ta oynadığı dönemde 27 Süper Lig maçına çıktı ve 12 gol atıp 4 asist yaptı.

(Sporx)

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