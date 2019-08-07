Pogba olmazsa Real Madrid Neymar'a yönelecek

Gunes.com.tr

Real Madrid dünya futbolunun dikkatine çekecek hamleye hazırlanıyor. ESPN FC'nin haberine göre Real Madrid'in Manchester United'ın orta saha oyuncusu Paul Pogba'nın transferini bitirememesi durumunda rotayı Barcelona'nın eski oyuncusu şu an Paris Saint-Germain forması giyen Neymar'a çevirecek.

Neymar'ı herkese satmaya istekli olan Paris Saint Germain'in Real Madrid'in taleplerine açık olacağı ifade edildi.

Real Madrid’den henüz bir teklif almadığı belirtilen Neymar'ın Eden Hazard’ın benzer bir pozisyonda oynaması nedeniyle Madrid'e sıcak bakmayacağı söylenirken bir diğer kaynak ise Real Madrid Başkanı Florentino Pérez ile Paris Saint Germain Kulübü'nün sahibi Nasser Al-Khelaifi arasındaki ilişkinin çok iyi olması Neymar'ın Barca geçmişine rağmen Madrid’e katılmaya açık olabileceği belirtildi.