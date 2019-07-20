20 Temmuz 2019 Cumartesi 17:16:59 | Son Güncelleme: 20 Temmuz 2019 Cumartesi 17:19:31
Pique, Trabzonspor'un paylaşımını beğendi
Barcelonalı yıldız futbolcu Gerard Pique, Trabzonspor'un yeni forma tanıtımının videosunu beğendi.
Barcelona'da forma giyen yıldız savunmacı Gerard Pique, Trabzonspor'un geçtiğimiz gün yayına koyduğu yeni sezonda giyeceği üçüncü formanın tanıtım videosunu beğendi. Pique, öte yandan Trabzonspor'un resmi hesabını da alkış emojisi ile tebrik etti. (İHA)
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