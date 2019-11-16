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16 Kasım 2019 Cumartesi 20:03:35 | Son Güncelleme: 16 Kasım 2019 Cumartesi 20:34:05

Pınar Karşıyaka, Galatasaray Doğa Sigorta'yı 84-55 mağlup etti

ING Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Pınar Karşıyaka ile Galatasaray Doğa Sigorta karşı karşıya geldi.

Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanan ve TRT SPOR'dan canlı yayınlanan maçın ilk yarısını da İzmir ekibi, 42-26 önde tamamladı.

Özgür Soylu unutulmadı

Pınar Karşıyakalı taraftarlar, maç öncesi, 11 sene önce Banvit deplasmanına giderken Balıkesir’deki bir akaryakıt istasyonunda çıkan silahlı kavgada hayatını kaybeden taraftar Özgür Soylu’nun ölümünün yıl dönümü nedeniyle tribünde pankart açıp "Özgür ölmedi kalbimizde yaşıyor" sloganları attı.

Karşılaşmaya iyi başlayan ev sahibi Pınar Karşıyaka, Triche'nin ilk saniyelerde attığı sayılarla 5-0 öne geçmeyi başardı. Galatasaray Doğa Sigorta'nın geliştirdiği ataklar karşısında, pota altında yaptığı etkili savunma ile sayı atmalarına izin vermeyen İzmir ekibi maçın ilk 5 dakikasını 14-6 üstünlüğüyle tamamlandı. Pınar Karşıyaka M'Baye'nin attığı 10 sayı ile ilk periyodu 28-14 önde tamamladı.

İkinci çeyreğin başında konuk takım farkı kapatmak için bulduğu atakları sayıya çevirirken, ikinci periyodun ilk 5 dakikasını İzmir ekibi 33-24 önde tamamlamayı başardı. Üstünlüğü elinde tutan ev sahibi ekip, devreye 16 sayı farkla 42-26 önde girdi.

Maçın devre arasında, 14 Kasım Dünya Diyabet Günü dolayısıyla Pınar Karşıyaka'nın yıldız basketbol takımıyla diyabet hastası çocuklar arasında bir gösteri maçı yapıldı.

Devre dönüşü sayılar bulup konuk takım karşısında farkı artıran Pınar Karşıyaka, üçüncü periyodun ilk 5 dakikasında skoru 53-31'e getirdi. Ev sahibi ekip, periyodu da 24 sayı farkla 60-36 üstünlükle tamamladı.

Pınar Karşıyaka, son periyotta üstün oyununu sürdürdü. Sarı-kırmızılı oyuncular farkı kapatmak için geliştirdiği atakları sayıya dönüştüremedi. Pınar Karşıyaka, son periyotta M'Baye, Yunus Emre Sonsırma ve Taylor'un etkili oyunuyla maçı 84-55 kazandı.

Karşılaşma sonrası İzmir temsilcisinin oyuncuları, galibiyeti taraftarlarıyla kutladı.

Maçı AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ile AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan da izledi.

Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka

Hakemler: Sinan İşgüder, Fatih Arslanoğlu, Sinem Tetik

Pınar Karşıyaka: Metecan Birsen 11, Morgan 4, Triche 5, Taylor 12, Nusret Yıldırım 6, Yunus Emre Sonsırma 16, Semih Erden 6, Onuralp Bitim 4, Kennedy 3, M'Baye 15, Adem Bona 2, Alp Karahan

Galatasaray Doğa Sigorta: Webster 10, Harrison 10, Yiğit Arslan 5, Moore 3, Auguste 3, Whittington 5, Can Korkmaz 5, Ege Arar 8, Göksenin Köksal 3, Ayberk Olmaz 3, Hasan Emir Gökalp, Caner Erdeniz

1. Periyot: 28-14

Devre: 42-26

3. Periyot: 60-36

(AA)

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