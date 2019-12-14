14 Aralık 2019 Cumartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 13 Aralık 2019 Cuma 21:43:04
Piksel piksel Malatya analizi
AVRUPA defterini kapatan Beşiktaş artık yüzünü Süper Lig’e döndü.
GÜNEŞ
As takımı Ada’daki maçta oynatmayan ve BtcTürk Yeni Malatyaspor maçına saklayan Avcı, Pazar akşamı Vodafone Park’ta galip gelerek seriyi 7 maça çıkarmayı hedefliyor. Gece İngiltere’den döner dönmez Ümraniye’ye yerleşen kafile, dün sabah Malatya maçının hazırlıklarına başladı. Rakibin evinde Sivas’a yenildiği maçın kare kare analizini yapan teknik ekip, iki gün boyunca rakibin zaaflarını futbolculara ezberletecek.
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