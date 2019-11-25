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25 Kasım 2019 Pazartesi 20:18:57 | Son Güncelleme: 25 Kasım 2019 Pazartesi 20:19:49

Philippe Clement: Diagne bir hata yaptı ve şimdi cezasını çekiyor

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki rakiplerinden Club Brugge'ün teknik direktörü Philippe Clement, sarı - kırmızılı takımla oynayacakları karşılaşma öncesinde basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Sezon başında Galatasaray'dan kiraladıkları ve şu anda kadro dışı bırakılan Mbaye Diagne hakkında konuşan Clement, "Mbaye Diagne, takımımıza bağlı bir oyuncu. Bu konuyla ilgili konuşmak istemiyorum. Birkaç gün içinde bu konu belli olur. Şu anda aslında burada bulunan oyuncuların ön planda olmasını istiyorum. Mbaye Diagne bir hata yaptı ve benim verdiğim cezayı çekiyor. Umarım bundan ders alacaktır ve aramıza dönecektir." dedi.

"G.SARAY'IN OYUNU BİZİ İLGİLENDİRMİYOR"

Sarı - kırmızılıların oyunuyla ilgilenmediklerini söyleyen Brugge hocası, "Galatasaray'ın yarın nasıl oynayacağı çok da önemli değil bizim için. Kendi oyunumuzu oynamaya geldik. Real Madrid ve PSG maçlarında rakipleri zorladıklarını gördük. Biz elimizden geleni yapacağız. Galatasaray'ın nasıl oynayacağı bizi ilgilendirmiyor." ifadelerini kullandı.

"EN İYİ OYUNUMUZU OYNAYACAĞIZ"

Brugge'ün en iyi oyununu oynayacağını belirten Philippe Clement, "Sadece olumsuzluklara odaklanmıyorum. Tehlikelere bakmıyorum. Oyunumuzu oynayacağız. Sorunlara değil, neleri daha iyi yapabiliriz şeklinde odaklanıyoruz. Yarın sahada en iyi oyunumuzu oynayacağız." diye konuştu.

"VORMER'E RİCA ETTİM"

Takım kaptanı Vormer'in sakatlığına rağmen İstanbul'a gelmesi sorulan tecrübeli teknik adam, "Vormer'in yokluğu bizim için önemli. Bizimle geldi, çünkü gelmesini rica ettim. Kaptanımızın olmaması dezavantaj. Olmaması bizim için olumsuz bir durum." cevabını verdi.

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