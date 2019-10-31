PFDK, Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş'e 1 maç men cezası verdi

TFF’den yapılan açıklama şu şekilde:

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 31.10.2019 tarih ve 23 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar aşağıda belirtilmiştir.

1- MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK'nın, 28.10.2019 tarihinde oynanan MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK - TRABZONSPOR A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan BATI ÜST TRİBÜN D blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

2- TRABZONSPOR A.Ş.'nin, 28.10.2019 tarihinde oynanan MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK - TRABZONSPOR A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 45.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜN GÜNEY ÜST A blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

3- KASIMPAŞA A.Ş. teknik sorumlusu KEMAL ÖZDEŞ'in, 27.10.2019 tarihinde oynanan GÖZTEPE A.Ş. - KASIMPAŞA A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

4- GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. idarecisi YUSUF ZİYA DEMSOY'un, 26.10.2019 tarihinde oynanan GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. - AYTEMİZ ALANYASPOR Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, müsabaka hakemlerine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 21 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 25.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

5- AYTEMİZ ALANYASPOR Kulübünün, 26.10.2019 tarihinde oynanan GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. - AYTEMİZ ALANYASPOR Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 36.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

6- BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, 27.10.2019 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş. - GALATASARAY A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan SPOR TOTO KUZEY ÜST 407, 408, 409, 410, 411, 412, SPOR TOTO KUZEY ALT 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112 nolu bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

7- GALATASARAY A.Ş.'nin, 27.10.2019 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş. - GALATASARAY A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan SPOR TOTO MİSAFİR TRİBÜN 404, 405, 406 nolu bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

8- HATAYSPOR Kulübü sporcusu KUBİLAY SÖNMEZ'in, 27.10.2019 tarihinde oynanan BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR - HATAYSPOR TFF 1. Lig müsabakasında, ihraç sonrası sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 6.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

9- BOLUSPOR Kulübünün, 25.10.2019 tarihinde oynanan BOLUSPOR - KEÇİÖRENGÜCÜ TFF 1. Lig müsabakasında, top toplayıcıların müsabaka esnasında kasti olarak görevlerini geciktirmelerinden dolayı sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 20.000-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BOLUSPOR Kulübü sporcusu UMUT GÜNDOĞAN'ın, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

10- KEÇİÖRENGÜCÜ Kulübünün, 25.10.2019 tarihinde oynanan BOLUSPOR - KEÇİÖRENGÜCÜ TFF 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜNDE yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada KEÇİÖRENGÜCÜ Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 18.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

11- EKOL GÖZ MENEMENSPOR Kulübünün, 26.10.2019 tarihinde oynanan ALTAY - EKOL GÖZ MENEMENSPOR TFF 1. Lig müsabakasında, müsabakaya teknik sorumlusu olmadan çıkmış olmasına rağmen müsabaka isim listesinde teknik sorumlu kısmının boş bırakılmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

12- BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR Kulübünün, 26.10.2019 tarihinde oynanan BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR - KIRŞEHİR BELEDİYESPOR TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR Kulübünün, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 2.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR Kulübü sporcusu CELAL DUMANLI'nın, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

13- KIRŞEHİR BELEDİYESPOR Kulübünün, 26.10.2019 tarihinde oynanan BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR - KIRŞEHİR BELEDİYESPOR TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 2.100.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

14- ANKARA DEMİRSPOR Kulübünün, 26.10.2019 tarihinde oynanan ANKARA DEMİRSPOR - GMG KASTAMONUSPOR TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, akreditasyon sisteminin işletilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

15- GMG KASTAMONUSPOR Kulübü teknik sorumlusu AHMET YILDIRIM'ın, 26.10.2019 tarihinde oynanan ANKARA DEMİRSPOR - GMG KASTAMONUSPOR TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 3.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

16- UŞAKSPOR A.Ş.'nin, 26.10.2019 tarihinde oynanan UŞAKSPOR A.Ş. - BAYBURT ÖZEL İDARE SPOR TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, müsabaka organizasyon toplantısına akreditasyon sorumlusunun katılmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

17- PİSERRO KAHRAMANMARAŞSPOR Kulübünün, 26.10.2019 tarihinde oynanan PİSERRO KAHRAMANMARAŞSPOR - TUZLASPOR A.Ş. TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 6.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

18- KIRKLARELİSPOR Kulübünün, 26.10.2019 tarihinde oynanan GÜMÜŞHANESPOR - KIRKLARELİSPOR TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, müsabakaya teknik sorumlusu olmadan çıkmış olmasına rağmen müsabaka isim listesinde teknik sorumlu kısmının boş bırakılmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada KIRKLARELİSPOR Kulübü sporcusu BAHADIR ÇİLOĞLU'nun, rakip takım oyuncusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 3.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

19- BAŞKENT AKADEMİ FK teknik sorumlusu DURSUN KARAMUSTAFA'nın, 26.10.2019 tarihinde oynanan BAŞKENT AKADEMİ FK - MANİSA FK TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, müsabaka hakemlerine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 3.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

20- ŞANLIURFASPOR Kulübünün, 26.10.2019 tarihinde oynanan ŞANLIURFASPOR - HACETTEPE SPOR TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, müsabakada özel güvenlik görevlisi görevlendirilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 6.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

21- SARIYER Kulübünün, 26.10.2019 tarihinde oynanan SARIYER - ZONGULDAK KÖMÜRSPOR A.Ş. TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 4.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

22- PENDİKSPOR Kulübünün, 26.10.2019 tarihinde oynanan PENDİKSPOR - AMED SPORTİF FAALİYETLER TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 8.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

23- TOKATSPOR A.Ş. kaleci antrenörü EKREM YAMAN'ın, 26.10.2019 tarihinde oynanan TOKATSPOR A.Ş. - SİLİVRİSPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasında, rakip takım mensubuna yönelik hakareti nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 1.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

24- SİLİVRİSPOR Kulübü antrenörü METİN KARACA'nın, 26.10.2019 tarihinde oynanan TOKATSPOR A.Ş. - SİLİVRİSPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasında, rakip takım mensubuna yönelik hakareti nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 750.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

25- ÇATALCASPOR Kulübü sporcusu İSMAİL SEVİNDİ'nin, 26.10.2019 tarihinde oynanan ÇATALCASPOR - ŞİLE YILDIZSPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasında, rakip takım oyuncusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 1.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

26- MANİSASPOR Kulübünün, 26.10.2019 tarihinde oynanan MANİSASPOR - ANAGOLD 24 ERZİNCANSPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasında, stadyumda en az 4 adet yedek bayrak direği bulundurmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

27- 1877 ALEMDAĞ SPOR Kulübü sporcusu MERT SARI'nın, 26.10.2019 tarihinde oynanan ESENLER EROKSPOR - 1877 ALEMDAĞ SPOR TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasında, rakip takım oyuncusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 1.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

28- CİZRESPOR Kulübünün, 26.10.2019 tarihinde oynanan CİZRESPOR - BELEDİYE DERİNCESPOR TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 3.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada CİZRESPOR Kulübü sporcusu UMUT DİLEK'in, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü, ihracı sonrası devre arası ve müsabaka sonrası müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 3.000-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

29- NEVŞEHİR BELEDİYESPOR Kulübünün, 26.10.2019 tarihinde oynanan NEVŞEHİR BELEDİYESPOR - MUĞLASPOR TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasında, akreditasyon sisteminin işletilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 3.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada NEVŞEHİR BELEDİYESPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 3.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

30- MUĞLASPOR Kulübünün, 26.10.2019 tarihinde oynanan NEVŞEHİR BELEDİYESPOR - MUĞLASPOR TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1.600.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada MUĞLASPOR Kulübü sporcusu SAVAŞ YORULMAZ'ın, rakip takım sporcusuna yönelik hakareti nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 1.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

31- HALİDE EDİP ADIVARSPOR Kulübünün, 26.10.2019 tarihinde oynanan HALİDE EDİP ADIVARSPOR - MALATYA YEŞİLYURT BELEDİYESPOR TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasında, stadyum denetimine stadyum müdürünün katılmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada HALİDE EDİP ADIVARSPOR Kulübünün, stadyumda itfaiye araç ve görevlilerinin hazır bulundurulmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 3.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada HALİDE EDİP ADIVARSPOR Kulübünün, stadyumda ambulans araç ve görevlilerinin hazır bulundurulmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 3.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

32- MALATYA YEŞİLYURT BELEDİYESPOR Kulübü teknik sorumlusu MEHMET AK'ın, 26.10.2019 tarihinde oynanan HALİDE EDİP ADIVARSPOR - MALATYA YEŞİLYURT BELEDİYESPOR TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 1.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

33- DİYARBEKİR SPOR A.Ş.'nin, 26.10.2019 tarihinde oynanan DİYARBEKİR SPOR A.Ş. - ALTINDAĞ BELEDİYE SPOR TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Karar verilmiştir.