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24 Ekim 2019 Perşembe 17:19:13 | Son Güncelleme: 24 Ekim 2019 Perşembe 17:21:11

PFDK kararları açıklandı! Denizlispor Başkanı Ali Çetin'e ceza geldi

Denizlispor Başkanı Ali Çetin, Fenerbahçe karşılaşmasının ardından sportmenliğe aykırı açıklamada bulunmasından dolayı 21 gün hak mahrumiyeti ve 24 bin TL para cezası aldı.

Denizlispor Başkanı Ali Çetin, Fenerbahçe karşılaşmasının ardından sportmenliğe aykırı açıklamada bulunmasından dolayı 21 gün hak mahrumiyeti ve 24 bin TL para cezası aldı.

PFDK kararları şu şekilde;

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 24.10.2019 tarih ve 21 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar aşağıda belirtilmiştir.
1- YUKATEL DENİZLİSPOR Kulübü başkanı ALİ ÇETİN'in, 20.10.2019 tarihinde oynanan YUKATEL DENİZLİSPOR - FENERBAHÇE A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, sportmenliğe aykırı açıklamada bulunmasından dolayı 21 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

2- GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. sporcusu OLARENWAJU AYOBAMI KAYODE'nin, 19.10.2019 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş. - GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

3- GALATASARAY A.Ş.'nin, 18.10.2019 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş. - DEMİR GRUP SİVASSPOR Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan DOĞU TRİBÜN 416 blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

4- MKE ANKARAGÜCÜ Kulübünün, 18.10.2019 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ - BEŞİKTAŞ A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KAPALI SOL TRİBÜN 101, 102, GÜNEY KALE ARKASI TRİBÜN 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207 DOĞU TRİBÜN 301, 302, 303, 304, 305, KAPALI SAĞ TRİBÜN 103, 104, KUZEY KALE ARKASI TRİBÜN 401, 402, 403, 404 nolu bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada MKE ANKARAGÜCÜ Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada MKE ANKARAGÜCÜ Kulübünün, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı 25.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü sporcusu SEDAT AĞÇAY'ın, müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

5- BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, 18.10.2019 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ - BEŞİKTAŞ A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan 407 numaralı blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

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