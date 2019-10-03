Performansı eleştirilen Belhanda'nın istatistikleri de yerlerde

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Bu sezon sadece Kayserispor deplasmanında (penaltıdan) gol bulan ve son 3 maçtır oynadığı futbolla büyük tepki toplayan Belhanda’nın Lemina’nın hazır olması halinde formayı unutacağı öğrenildi.

BU İSTATİSTİKLERLE 3.LİG'DE BİLE OYNAYAMAZ!

Özellikle son oynayan PSG maçında basit top kayıplarının yanı sıra yaptığı faullerle takımın temposunu düşüren Faslı futbolcunun Fatih Terim tarafından gözden çıkarıldığı öğrenilirken, Seri’nin iyi futbolcuyla beraber Belhanda’nın yedek kulübesine çekileceği belirtildi. Orta saha hattını N’Zonzi – Seri – Lemina’dan kurmayı planlayan başarılı teknik adamın Younes Belhanda’yı dinlendireceği anlaşılırken, Terim’in istatistiklerde sıfır çeken oyuncusuna detaylı bir şekilde verileri gösterdiği ve “Bu rakamlarla seni oynatamam” mesajını verdiği bildirildi.

Son 3 maçta 9 orta yapan Belhanda sadece 1 isabet yakalarken, 29 yaşındaki futbolcu atak uzaklaştırmada ve pas arasında ‘0’ çekti.