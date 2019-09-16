Perdenin İstanbul'da kapanacağı Şampiyonlar Ligi'nde heyecan başlıyor

  • Bist 100
    103161
  • Dolar
    5,7172
  • Euro
    6,3303
  • Altın
    276,1280
İstanbul
14 / 22
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Ordu'da 4 ahşap ev yandı Ordu'da 4 ahşap ev yandı
Kolombiya'da uçak düştü: 7 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ise yaralandı Kolombiya'da uçak düştü: 7 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ise yaralandı
TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya: Türkiye’nin dış ticaret açığının yüzde 45’ini kapatacak TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya: Türkiye’nin dış ticaret açığının yüzde 45’ini kapatacak
Gelinim Mutfakta Ezgi elendi mi? Gelinim Mutfakta Ezgi ve Reyhan neden yok? Gelinim Mutfakta Ezgi elendi mi? Gelinim Mutfakta Ezgi ve Reyhan neden yok?
Kastamonu'da kaybolan engelli kadın için arama çalışması başlatıldı Kastamonu'da kaybolan engelli kadın için arama çalışması başlatıldı
Doğu Anadolu'da 4 il için gök gürültülü sağanak uyarısı Doğu Anadolu'da 4 il için gök gürültülü sağanak uyarısı
Japonya’dan yaşlı nüfus rekor seviyeye ulaştı Japonya’dan yaşlı nüfus rekor seviyeye ulaştı
Ana sınıfı öğretmenine, öğrencisinin babaannesinden yumruk iddiası Ana sınıfı öğretmenine, öğrencisinin babaannesinden yumruk iddiası
Sümela geçmişte sürgün yeriymiş Sümela geçmişte sürgün yeriymiş
Belçika'da tartışma yaratan doktor raporu: Hasta köpeğine bakacağı için 14 gün işe gidemez Belçika'da tartışma yaratan doktor raporu: Hasta köpeğine bakacağı için 14 gün işe gidemez
Erdoğan ile Ruhani arasındaki ikili görüşme başladı Erdoğan ile Ruhani arasındaki ikili görüşme başladı
Diriliş Osman'da Burak Özçivit'in partneri Aslıhan Karalar kimdir? Aslıhan Karalar oynadığı diziler Diriliş Osman'da Burak Özçivit'in partneri Aslıhan Karalar kimdir? Aslıhan Karalar oynadığı diziler
Çanakkale'de nitelikli yağma operasyonu: 8 gözaltı Çanakkale'de nitelikli yağma operasyonu: 8 gözaltı
Diyarbakır'da baz istasyonlarından akü çalan 3 kişi tutuklandı Diyarbakır'da baz istasyonlarından akü çalan 3 kişi tutuklandı
Endonezya'da yangınların yol açtığı yoğun duman nedeniyle uçak seferleri iptal edildi Endonezya'da yangınların yol açtığı yoğun duman nedeniyle uçak seferleri iptal edildi
Depo baskınında kaçak nargile tütünleri ele geçirildi Depo baskınında kaçak nargile tütünleri ele geçirildi
Cumhurbaşkanlığı'ndan üçlü zirve paylaşımı: Türkiye barışa katkı sunmayı sürdürüyor Cumhurbaşkanlığı'ndan üçlü zirve paylaşımı: Türkiye barışa katkı sunmayı sürdürüyor
Türkiye ve Avrupa’nın en büyük barajı 2020 yılında hizmete giriyor Türkiye ve Avrupa’nın en büyük barajı 2020 yılında hizmete giriyor
İŞKUR TYP başvuruları başladı! İŞKUR TYP başvuruları nasıl yapılır? İŞKUR TYP başvuruları başladı! İŞKUR TYP başvuruları nasıl yapılır?
Fethiye'de gulet teknede yangın: 1 ölü, 4 yaralı Fethiye'de gulet teknede yangın: 1 ölü, 4 yaralı
Göztepe'den 43 yıl sonra en kötü seri Göztepe'den 43 yıl sonra en kötü seri
MasterChef Masterclass'ı kim kazandı? MasterChef son bölümde yeni yarışmacı Müge Güney kimdir? MasterChef Masterclass'ı kim kazandı? MasterChef son bölümde yeni yarışmacı Müge Güney kimdir?
Kocasını sevgilisine bıçaklatıp cesedini yakmış Kocasını sevgilisine bıçaklatıp cesedini yakmış
Volkswagen, Avustralya'da 87 milyon dolar tazminatı kabul etti Volkswagen, Avustralya'da 87 milyon dolar tazminatı kabul etti

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

16 Eylül 2019 Pazartesi 10:17:21 | Son Güncelleme: 16 Eylül 2019 Pazartesi 10:20:47

Perdenin İstanbul'da kapanacağı Şampiyonlar Ligi'nde heyecan başlıyor

Finaline İstanbul'un ev sahipliği yapacağı Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2019-2020 sezonu grup maçları heyecanı yarın başlıyor.

Şampiyonlar Ligi gruplarında ilk hafta karşılaşmaları, yarın ve 18 Eylül Çarşamba günü oynanacak.

Türkiye'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcisi Galatasaray, A Grubu'ndaki ilk maçında çarşamba günü TSİ 19.55'te Belçika'nın Club Brugge ekibine konuk olacak.

Ligde ilk hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle:

Yarın:

19.55 Inter (İtalya) - Slavia Prag (Çekya)

19.55 Olympique Lyon (Fransa) - Zenit (Rusya)

22.00 Napoli (İtalya) - Liverpool (İngiltere)

22.00 Salzburg (Avusturya) - Genk (Belçika)

22.00 Borussia Dortmund (Almanya) - Barcelona (İspanya)

22.00 Benfica (Portekiz) - Leipzig (Almanya)

22.00 Chelsea (İngiltere) - Valencia (İspanya)

22.00 Ajax (Hollanda) - Lille (Fransa)

18 Eylül Çarşamba:

19.55 Club Brugge (Belçika) - Galatasaray

19.55 Olympiakos (Yunanistan) - Tottenham (İngiltere)

22.00 Paris Saint-Germain (Fransa) - Real Madrid (İspanya)

22.00 Bayern Münih (Almanya) - Kızılyıldız (Sırbistan)

22.00 Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Atalanta (İtalya)

22.00 Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Manchester City (İngiltere)

22.00 Bayer Leverkusen (Almanya) - Lokomotiv Moskova (Rusya)

22.00 Atletico Madrid (İspanya) - Juventus (İtalya)

- Grupta ilk iki sıra tur atlayacak

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 8 grupta ilk iki sırayı alacak takımlar, adlarını ikinci tura yazdıracak.

Gruplarını 3. sırada tamamlayacak ekipler ise yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek. Şampiyonlar Ligi'nde takımlar, ikinci turdan itibaren iki maçlı eleme usulüyle oynanacak eşleşmelerden galip çıkarak finale yükselmeye çalışacak.

Şampiyonlar Ligi'nde 2019-2020 sezonu finali, 30 Mayıs 2020'de İstanbul'daki Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

- Gruplar

Galatasaray'ın A Grubu'nda Belçika'nın Club Brugge, Fransa'nın Paris Saint-Germain ve İspanya'nın Real Madrid takımlarıyla mücadele edeceği Şampiyonlar Ligi grupları şöyle:

A Grubu: Paris Saint-Germain, Real Madrid, Club Brugge, Galatasaray

B Grubu: Bayern Münih, Tottenham, Olympiakos, Kızılyıldız

C Grubu: Manchester City, Shakhtar Donetsk, Dinamo Zagreb, Atalanta

D Grubu: Juventus, Atletico Madrid, Bayer Leverkusen, Lokomotiv Moskova

E Grubu: Liverpool, Napoli, Salzburg, Genk

F Grubu: Barcelona, Borussia Dortmund, Inter, Slavia Prag

G Grubu: Zenit, Benfica, Olympique Lyon, Leipzig

H Grubu: Chelsea, Ajax, Valencia, Lille

- Maç tarihleri

Şampiyonlar Ligi'nde maç tarihleri şu şekilde:

Grup 1. maçları: 17-18 Eylül

Grup 2. maçları: 1-2 Ekim

Grup 3. maçları: 22-23 Ekim

Grup 4. maçları: 5-6 Kasım

Grup 5. maçları: 26-27 Kasım

Grup 6. maçları: 10-11 Aralık

Son 16 turu ilk maçları: 18-19 Şubat 2020 ve 25-26 Şubat 2020

Son 16 turu rövanş maçları: 10-11 Mart 2020 ve 17-18 Mart 2020

Çeyrek final ilk maçları: 7-8 Nisan 2020

Çeyrek final rövanş maçları: 14-15 Nisan 2020

Yarı final ilk maçları: 28-29 Nisan 2020

Yarı final rövanş maçları: 5-6 Mayıs 2020

Final maçı: 30 Mayıs 2020  (AA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ