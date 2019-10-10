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10 Ekim 2019 Perşembe 16:51:43 | Son Güncelleme: 10 Ekim 2019 Perşembe 16:53:48

Pep Guardiola Foden'ı asla bırakmayacak

Pep Guardiola, "Pep'in Şehri: Bir Süper Takımın Kuruluşu" adlı kitabında Philip Foden hakkında yorumlarda bulundu.

Manchester City baş antrenörü Pep Guardiola, Pep'in Şehri: Bir Süper Takımın Kuruluşu adlı yeni kitabında, takım orta saha oyuncusu Philip Foden hakkında konuştu.

İspanyol teknik adam kitabında, "Foden ile yeni bir sözleşme imzalamamız tesadüf değil" yorumunda bulundu.

Ayrıca kitabında Guardiola, takımda satılmaması gereken tek oyuncunun Foden olduğunu, 500 milyon euro karşılığında olsa dahi satılmaması gerektiğini belirtti.

"SİHİRBAZIMIZIN KİM OLACAĞI BELLİ"

"Phil hiçbir yere gitmiyor. Foden, City'nin oyuncusu. Bu pozisyon için başka bir isim düşünmüyoruz. David Silva ayrıldığı zaman yeni sihirbazımızın kim olacağını biliyoruz. Foden bizimle büyüdü. O bizden biri ve Premier Lig'in en iyi oyuncularından biri olacak."

"ÖĞRENMEYİ İSTERDİM"

"Foden'ın as takımda bir yeri var. Başka bir koçun kendisini geliştirmesi için bir şans verip vermeyeceğini ya da başka bir takıma kiralayıp kiralamaycağını öğrenmeyi isterdim. Phil'i önemli maçlarda kadro dışında bırakmak istemiyorum fakat öncelikli olarak takımı düşünmem gerekiyor. Phil, bunu anlıyor."

Philip Foden, Manchester City formasıyla 40 maça çıkarken 8 gol, 3 asistlik bir istatistik yakalamayı başardı.

(Sporx)

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