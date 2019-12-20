20 Aralık 2019 Cuma 09:50:46 | Son Güncelleme: 20 Aralık 2019 Cuma 09:52:40
Penaltıyı kaçıran Cenk istenmeyen adam ilan edildi
İngiltere'de Lig Kupası’nda Everton ile Leicester, çeyrek finalde karşılaştı.
90 dakika 2-2 eşitlikle sona ererken maç penaltılara gitti. İlk penaltıyı kullanan Cenk, Schmeichel’ı geçemedi. Leicester, penaltılarda Everton’a 4-2’lik üstünlük sağlayarak yarı finale çıktı. Cenk yine istenmeyen adam ilan edilirken, Ada basınında Beşiktaş’a kiralanabileceği iddia edildi. (Akşam Spor)
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