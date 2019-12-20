  • Bist 100
    111529
  • Dolar
    5,9206
  • Euro
    6,5827
  • Altın
    281,3520
İstanbul
7 / 13
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Kılıçdaroğlu'nun korumalarının müdahale ettiği kadının Kaftancıoğlu'nu protesto etmek istediği ortaya çıktı Kılıçdaroğlu'nun korumalarının müdahale ettiği kadının Kaftancıoğlu'nu protesto etmek istediği ortaya çıktı
Acun IIıcalı'yı hiç böyle görmediniz: 10 parmağımda 10 marifet Acun IIıcalı'yı hiç böyle görmediniz: 10 parmağımda 10 marifet
Galatasaray, Göztepe'ye 17 yıldır kaybetmiyor Galatasaray, Göztepe'ye 17 yıldır kaybetmiyor
Dünyanın en büyük orta açıklığına sahip asma köprüsü 1915 Çanakkale Köprüsü yükseliyor Dünyanın en büyük orta açıklığına sahip asma köprüsü 1915 Çanakkale Köprüsü yükseliyor
Fenerbahçe'den limit arttırımı açıklaması Fenerbahçe'den limit arttırımı açıklaması
Rizespor'un Brezilyalı futbolcusu Boldrin: Güvenlik konusunda Türkiye muhteşem bir ülke Rizespor'un Brezilyalı futbolcusu Boldrin: Güvenlik konusunda Türkiye muhteşem bir ülke
Derbide gözler kalecilerde olacak Derbide gözler kalecilerde olacak
Abdullah Avcı 'Mahmut Hoca' oldu! Abdullah Avcı 'Mahmut Hoca' oldu!
Derbide kartlar havada uçuşuyor Derbide kartlar havada uçuşuyor
"Takılar değil ben servetim!' "Takılar değil ben servetim!'
Derbinin anahtarı ilk gol Derbinin anahtarı ilk gol
İstanbul Valisi Yerlikaya: Adalar'da faytonlara at koşulması 3 ay süreyle durduruldu İstanbul Valisi Yerlikaya: Adalar'da faytonlara at koşulması 3 ay süreyle durduruldu
Penaltısız lider Sivasspor Penaltısız lider Sivasspor
İsrail'de İstiklal Marşı'nı dinletmenin gururunu yaşadı İsrail'de İstiklal Marşı'nı dinletmenin gururunu yaşadı
Demet Akalın sahte yazışmalardan kurtulamıyor! Demet Akalın sahte yazışmalardan kurtulamıyor!
Kanada'nın Quebec City kentindeki Müslümanların 20 yıllık mezarlık çilesi sona erdi Kanada'nın Quebec City kentindeki Müslümanların 20 yıllık mezarlık çilesi sona erdi
Rusya'dan açık teklif: Gaz için yüzde 25 indirime hazırız Rusya'dan açık teklif: Gaz için yüzde 25 indirime hazırız
Göksel Gümüşdağ: Edin Visca takas edilecek bir oyuncu değil Göksel Gümüşdağ: Edin Visca takas edilecek bir oyuncu değil
Saadet Özsırkıntı kimdir? O Ses Türkiye Saadet kaç yaşında, nereli? Saadet Özsırkıntı kimdir? O Ses Türkiye Saadet kaç yaşında, nereli?
Kuru kayısı ihracatı 11 ayda 231 milyon dolar gelir getirdi Kuru kayısı ihracatı 11 ayda 231 milyon dolar gelir getirdi
Eşleşmeler belli oldu...İşte 4 büyüklerin kupadaki rakipleri Eşleşmeler belli oldu...İşte 4 büyüklerin kupadaki rakipleri
Bakan Dönmez: Elektriği yenilenebilir kaynaklardan kullanmak isteyen tüketiciler için yeni bir tarife modeli çalışıyoruz Bakan Dönmez: Elektriği yenilenebilir kaynaklardan kullanmak isteyen tüketiciler için yeni bir tarife modeli çalışıyoruz
20 Aralık Doya Doya Moda bu hafta kim elendi? Doya Doya Moda bu hafta kim birinci oldu? 20 Aralık Doya Doya Moda bu hafta kim elendi? Doya Doya Moda bu hafta kim birinci oldu?
Tropikal meyveler üreticinin yüzünü güldürdü Tropikal meyveler üreticinin yüzünü güldürdü

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

20 Aralık 2019 Cuma 12:55:31 | Son Güncelleme: 20 Aralık 2019 Cuma 12:57:36

Penaltısız lider Sivasspor

Süper Lig'in lideri Demir Grup Sivasspor, 15 haftada penaltıdan gol sevinci yaşamayan iki takımdan biri olarak dikkati çekiyor.

Ligde 33 puanla en yakın rakibinin 6 puan önünde zirvede yer alan kırmızı-beyazlı ekip, rakip filelere gönderdiği 32 golle geride kalan 15 haftanın en golcü takımı oldu.

Kırmızı-beyazlılar, geride kalan 15 haftada da beyaz noktaya hiç gitmedi. Sivas ekibi Çaykur Rizespor, Galatasaray ve Antalyaspor maçlarında ise penaltıdan birer gol yedi.

Trabzonspor maçında da aleyhinde penaltı kararı verilen kırmızı-beyazlı ekipte kaleci Mamadou Samassa, Alexander Sörloth'a gol izni vermedi.

Ligde Sivasspor'un yanı sıra Aytemiz Alanyaspor lehine de penaltı düdüğü çalınmadı.

Süper Lig'de Galatasaray ve Fenerbahçe 6, Trabzonspor ve BtcTurk Yeni Malatyaspor 5'er kez penaltı noktasına giderken, bu takımları 4'er penaltıyla Göztepe, Çaykur Rizespor, Antalyaspor ve Gaziantep FK, 3'er penaltıyla Gençlerbirliği ve İttifak Holding Konyaspor, 2'şer penaltıyla Yukatel Denizlispor, Beşiktaş ve Medipol Başakşehir, 1'er penaltıyla da Kasımpaşa, MKE Ankaragücü ve Kayserispor izledi.

Sivas ekibinin gollerinin 2'si kafayla, 30'u ise ayakla geldi.

- Sivasspor'un gol dakikaları

Sivasspor, geride kalan 15 haftalık periyotta attığı 32 golü en çok karşılaşmaların 70. ve 80. dakikaları ile uzatma dakikalarında kaydetti. Kırmızı-beyazlılar karşılaşmaların bu dakikalarında rakip fileleri 10 kez havalandırdı.

Bu gollerin 5'ini uzatma dakikalarında kaydeden Sivas ekibi, 5 gol sevincini ise 70. ve 80. dakikalar arasında yaşadı.

Sivas ekibi ligdeki en erken golünü ise 6. haftada Aytemiz Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldığı karşılaşmada kaydetti. Sivasspor'un forveti Fernando bu karşılaşmanın 1. dakikasında rakip fileleri havalandırdı.

Her lig maçında gol atma başarısı gösteren Sivasspor'un, gol attığı dakika aralıkları ve atılan gol sayıları şöyle:

1-10. dakika: 2 gol, 10-20. dakika: 3 gol, 20-30. dakika: 1 gol, 30-40. dakika: 4 gol, 40-50. dakika: 3 gol, 50-60. dakika: 4 gol, 60-70. dakika: 2 gol, 70-80. dakika: 5 gol, 80-90. dakika: 3 gol, 90 dakika: 5 gol

- Sivasspor'un kalesini koruyamadığı dakikalar

Ligde 15 haftalık periyotta kalesinde 14 gole engel olamayan Sivasspor'un en çok kalesini koruyamadığı dakika ise 50-60. dakika aralığı oldu. Sivas temsilcisi uzatma dakikalarında ise hiç gol yemedi.

Kırmızı-beyazlılar 1-10, 10-20, 20-30, 60-70 ve 70-80. dakikalar arasında 1'er gol, 30-40, 40-50 ve 80-90. dakikalar arasında 2'şer gol, 50-60. dakikalar arasında ise 3 gol yedi.  (AA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ