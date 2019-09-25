Penaltılar Trabzonspor'un '7' belası

AKŞAM

SİVAS deplasmanında penaltı kaçırıp, öne geçme şansını kullanamayan ve mağlup olan Trabzonspor son 2 sezonda ceza atışları konusunda tam bir kabus yaşadı. Geçen sezon kazanılan 10 penaltıyı, 3 farklı futbolcu kullanırken, en yüksek gol oranını yakalayan şu anda Beşiktaş’ta forma giyen Burak Yılmaz ve Jose Sosa oldu. Burak geçen sezon attığı 3 penaltıdan 2’sini gole çevirirken, Sosa da aynı sayıda atış kullandı ve 2’sini gol yaptı. Şu an Denizlispor formasını giyen Hugo Rodallega da geçen sezon kullandığı 4 penaltı atışından sadece 2’sini attı. Bordo-Mavililer geçen sezon penaltıları yüzde 50’lik gole çevirme oranı yakalayabildi.

PUANLAR, DİREKLERDEN DÖNDÜ

Trabzonspor’un bu sezonki penaltı performansı ise geçen sezondan daha beter. Karadeniz ekibi kazandığı 4 atıştan sadece 1 tanesini gol yapabildi. Jose Sosa ve Anthony Nwakaeme üst üste iki penaltı kaçırdıktan sonra bu görev Norveçli golcü Alexander Sörloth’a verildi. İlk penaltısını gol yapan ve ‘Nihayet çözüm bulundu’ dedirten Sörloth, Sivas deplasmanında en kritik anda penaltıyı dışarı atarak bir kez daha kabus yaşattı. Geçen sezon tam 26 şutu direklerden dönen Bordo-Mavililer’in bu sezon da devam eden direk ve penaltı sıkıntısı, puanların kaybedilmesinin en önemli sebeplerinden biri oldu.