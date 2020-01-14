14 Ocak 2020 Salı 09:58:19 | Son Güncelleme: 14 Ocak 2020 Salı 10:01:33
Pemra Özgen, Avustralya Açık'a veda etti
Milli tenisçi Pemra Özgen, sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'ın elemelerinin ilk turunda İspanyol Aliona Bolsova'ya 2-0 yenildi.
Melbourne kentinde düzenlenen sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'ın elemelerindeki tek kadınlar ilk tur mücadelesinde, dünya 113 numarası İspanyol Aliona Bolsova ile klasmanın 205. basamağındaki Milli tenisçi Pemra Özgen karşılaştı.
Elemelerin 8 numaralı seribaşı Bolsova'nın 6-2 ve 6-3'lük setlerle 2-0 yendiği Pemra, turnuvaya veda etti.
(AA)
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