12 Temmuz 2019 Cuma 08:00:00 | Son Güncelleme: 11 Temmuz 2019 Perşembe 23:17:49
Pektemek Trabzon’a
TRANSFER çalışmalarını sürdüren Trabzonspor’un gündemine sürpriz bir isim geldi...
Rodallega ile anlaşma sağlayamayan , Adebayor’dan da yaşı nedeniyle vazgeçen Bordo-Mavililer, Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren Mustafa Pektemek’i gündemine aldı. Karadeniz ekibinin oyuncunun menajeriyle bir araya geldiği ve teklifini ilettiği öğrenildi. 30 yaşındaki oyuncunun da Trabzonspor’a sıcak baktığı belirtildi.
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