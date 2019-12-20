Paulo, Beşiktaş'tan teklif bekliyor

Botafogo’da oynayan 28 yaşındaki orta saha oyuncusunun menajeri Cristian Manica, Brezilya basınına yaptığı açıklamada, “Beşiktaş ile görüşmelerimiz devam ediyor. Scout ekibi oyuncumuzu izedi. Ücretler konusunda da görüştük ve mutabakata vardık. Devre arasında kulübe yapacakları resmi teklifi bekliyoruz” dedi. Öte yandan Paulo ile Atlanta United ve Seattle Sounders da ilgileniyor. (Star Spor)