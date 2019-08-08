  • Bist 100
    99208.5
  • Dolar
    5,4596
  • Euro
    6,1254
  • Altın
    262,1550
İstanbul
23 / 30
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Yemen'de meşru yönetim ile BAE destekli güçler arasındaki çatışmalar yeniden başladı Yemen'de meşru yönetim ile BAE destekli güçler arasındaki çatışmalar yeniden başladı
Partizan-Yeni Malatyaspor İLK 11'LER Partizan-Yeni Malatyaspor İLK 11'LER
Düzce'deki selin izleri siliniyor Düzce'deki selin izleri siliniyor
Ukrayna Cumhurbaşkanı'ndan Baykar tesisine ziyaret Ukrayna Cumhurbaşkanı'ndan Baykar tesisine ziyaret
Hindistan Başbakanı Modi: Cammu Keşmir kararları tarihi Hindistan Başbakanı Modi: Cammu Keşmir kararları tarihi
Ege'de 8 saatte 114 deprem oldu Ege'de 8 saatte 114 deprem oldu
Kaza yapan tankerde çıkan yangın ormana sıçradı Kaza yapan tankerde çıkan yangın ormana sıçradı
Hava sıcaklıkları kuzey ve iç kesimlerde artacak Hava sıcaklıkları kuzey ve iç kesimlerde artacak
Dikkat çeken başarı: Futbol takımının tümü dereceye girdi Dikkat çeken başarı: Futbol takımının tümü dereceye girdi
Yargıtay, FETÖ'cü hainlerin hapis cezasını onadı Yargıtay, FETÖ'cü hainlerin hapis cezasını onadı
BM'nin Libya planında ilk adım "Kurban Bayramı'nda ateşkes" BM'nin Libya planında ilk adım "Kurban Bayramı'nda ateşkes"
Dik bakış martıları yiyeceklerden uzak tutuyor Dik bakış martıları yiyeceklerden uzak tutuyor
Bakan Soylu Denizli'ye gidecek Bakan Soylu Denizli'ye gidecek
LGS'de ikinci nakil dönemi tercihleri sona erdi LGS'de ikinci nakil dönemi tercihleri sona erdi
Milli Savunma Bakanı Akar: Kıbrıs Türk halkının siyasi eşitliği ve güvenliği vazgeçilmez bir konu Milli Savunma Bakanı Akar: Kıbrıs Türk halkının siyasi eşitliği ve güvenliği vazgeçilmez bir konu
Trabzonspor avantajı kaptı Trabzonspor avantajı kaptı
Pazarlık ederken müşterisinin parmaklarını kırdı Pazarlık ederken müşterisinin parmaklarını kırdı
Eski Pakistan Başbakanı Navaz Şerif'in kızı tutuklandı Eski Pakistan Başbakanı Navaz Şerif'in kızı tutuklandı
FETÖ şüphelileri Yunanistan'a kaçarken yakalandı FETÖ şüphelileri Yunanistan'a kaçarken yakalandı
Yıldırım, İstanbul-İzmir Otoyolu'nda minibüs kullandı Yıldırım, İstanbul-İzmir Otoyolu'nda minibüs kullandı
Altının kilogramı 264 bin 250 liraya yükseldi Altının kilogramı 264 bin 250 liraya yükseldi
Uçak skandalının ardından Polonya Meclis Başkanı Marek Kuchcinski istifa ediyor Uçak skandalının ardından Polonya Meclis Başkanı Marek Kuchcinski istifa ediyor
Japon otomotiv devi Honda, Çin'deki 222 bin 674 aracını geri çağırdı Japon otomotiv devi Honda, Çin'deki 222 bin 674 aracını geri çağırdı
İstanbul Havalimanı'nda Kurban Bayramı hareketliliği başladı: THY 59 ek sefer koydu İstanbul Havalimanı'nda Kurban Bayramı hareketliliği başladı: THY 59 ek sefer koydu

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

08 Ağustos 2019 Perşembe 21:07:13 | Son Güncelleme: 08 Ağustos 2019 Perşembe 21:08:45

Partizan-Yeni Malatyaspor İLK 11'LER

Temsilcimiz Yeni Malatyaspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda deplasmanda Partizan ile karşı karşıya geliyor. İşte iki takımın da ilk 11’i

İLK 11'LER:

Partizan: Stojkovic, Miletic, Ostojic, Pavlovic, Urosevic, Stevanovic, Zdjelar, Scekic, Tosic, Sadiq, Soumah

Yeni Malatyaspor: Farnolle, Cheabake, Mina, Mustafa Akbaş, Erkan Kaş, Robin Yalçın, Bifouma, Rahman Buğra Çağıran, Chaalali, Fofana, Jahovic

MÜCADELE BAŞLADIĞINDA BU SAYFADAN CANLI TAKİP EDEBİLİRSİNİZ...

 

Yargıtay, FETÖ'cü hainlerin hapis cezasını onadı
Ege'de 8 saatte 114 deprem oldu
Milli Savunma Bakanı Akar: Kıbrıs Türk halkının siyasi eşitliği ve güvenliği vazgeçilmez bir konu
Dik bakış martıları yiyeceklerden uzak tutuyor
Trabzonspor avantajı kaptı
Hava sıcaklıkları kuzey ve iç kesimlerde artacak
Partizan-Yeni Malatyaspor İLK 11'LER
Atambayev gözaltında
Deprem sonrası uzmanlardan korkutan uyarı!
Denizli’deki depremin ardından ilk görüntüler geldi
Denizli'de deprem sonrası heyelan anı kameraya yansıdı
Ege beşik gibi!
"En büyük pişmanlığım G.Saray’a gitmekti"
İstanbul Havalimanı'nda robotlar yolculara danışma hizmeti vermeye başladı
Serdar Ortaç ve eşi Chloe Loughnan boşandı
En kritik bölgede inlerine girdik! Panikleyince bakın ne yaptılar...
Terim maç sonunda patladı! Lakayt oyunları sonrası harekete geçti
Pakistan ve Hindistan arası tren seferleri durduruldu
Netflix nasıl denetlenecek?
1.5 dakika mülakat mı olur?
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ