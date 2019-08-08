08 Ağustos 2019 Perşembe 21:07:13 | Son Güncelleme: 08 Ağustos 2019 Perşembe 21:08:45
Partizan-Yeni Malatyaspor İLK 11'LER
Temsilcimiz Yeni Malatyaspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda deplasmanda Partizan ile karşı karşıya geliyor. İşte iki takımın da ilk 11’i
İLK 11'LER:
Partizan: Stojkovic, Miletic, Ostojic, Pavlovic, Urosevic, Stevanovic, Zdjelar, Scekic, Tosic, Sadiq, Soumah
Yeni Malatyaspor: Farnolle, Cheabake, Mina, Mustafa Akbaş, Erkan Kaş, Robin Yalçın, Bifouma, Rahman Buğra Çağıran, Chaalali, Fofana, Jahovic
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