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09 Ağustos 2019 Cuma 09:01:24 | Son Güncelleme: 09 Ağustos 2019 Cuma 09:02:43

Partizan Teknik Direktörü: Sahadan bizim için çok avantajlı bir skorla ayrıldık

Partizan Teknik Direktörü Savo Milosevic, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında 3-1 kazandıkları Yeni Malatyaspor karşılaşmasın ilişkin, "Sahadan bizim için çok avantajlı bir skorla ayrıldık." değerlendirmesinde bulundu.

Başkent Belgrad'daki Partizan Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Milosevic, skorun kendi lehlerine daha farklı olabileceğini belirterek, "Şansız bir gol yedik ama futbolcularım harika oynadı. 2-3 net gol pozisyonumuz vardı." dedi.

Takımın başına geldiği günden beri hızlı oynama noktasında ısrarcı olduğunu vurgulayan Milosevic, "Bu hususta çok çalıştık. Bu akşamki skor da bireysel oyunumuzun ve getirdiğimiz yeni oyuncuların kalitesinin bir yansıması." diye konuştu.

Kaliteli bir takım olduklarını söyleyen Milosevic, "Rakibi iyi analiz etmiştik. Bu akşam aslında bizi çok şaşırtmadılar. Onların zayıf noktalarını iyi değerlendirdik. Sahadan bizim için oldukça avantajlı bir skorla ayrıldık." dedi.

Yeni Malatyaspor'un da hücumda hızlı oyunculara sahip olduğunun altını çizen Milosevic, "Attığımız üçüncü gol çok önemli olsa da deplasmanda zor bir maç bizi bekliyor." ifadelerini kullandı.  (AA)

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