Partizan maçının biletleri yarın satışa sunuluyor

Biletlere taraftarların ilgi göstermesi beklenirken, sarı-kırmızılı takımın Partizan karşısında taraftar desteğini arkasına almayı planladığı belirtildi. Yeni Malatyaspor’un tarihinde ilk kez Avrupa Kupasında mücadele ediyor olması şehirde de farklı bir heyecan oluşturdu. 15 Ağustos Perşembe günü saat 20.00’da Yeni Malatya Stadyumu’nda oynanacak maç biletlerinin yarından itibaren satışına başlanacağı ifade edildi.

Yeni Malatyaspor- Partizan maçının bilet fiyatları şu şekilde:

Batı alt: 80, batı üst: 60, batı üst aile: 60, doğu alt: 45, doğu üst: 40, güney alt: 25, güney üst: 25, güney alt: 25, kuzey alt: 25, kuzey üst: 25, misafir tribün: 25 TL. (İHA)