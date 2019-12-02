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02 Aralık 2019 Pazartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 01 Aralık 2019 Pazar 23:57:39

Parola: 3 puan! Beşiktaş-Kayserispor muhtemel 11’ler

Avrupa Ligi’nde aldığı galibiyetle moral bulan Kartal, zirve yürüyüşünde Kayseri engelini kayıpsız geçmek istiyor, tek hedef 3 puan. Siyah-Beyazlı ekipte, Dorukhan, Douglas, Ruiz ve Kartal sakat. Avrupa’da dinlenen Burak Yılmaz, formasına kavuşacak.

GÜNEŞ

BEŞİKTAŞ, Süper Lig'in 13. haftasında bugün İstikbal Mobilya Kayserispor'u konuk edecek. Vodafone Park'taki karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Ümit Öztürk yönetecek. Siyah-Beyazlı takım, ligde 12 maçta 6 galibiyet ve 3 beraberlikle 21 puan topladı. Son sıradaki İstikbal Mobilya Kayserispor ise bir galibiyet ve 4 beraberlikle 7 puan alabildi. Beşiktaş, son 6 maçta 5 galibiyet ve bir beraberlikle 16 puan elde etti. G.Saray maçıyla birlikte toparlanan Kartal, zirve yarışına ortak olmayı başardı

HEDEF 5’TE 5 YAPMAK

 ■ BİRÇOK takımın formda olduğu ve ligde üst sıralarda yer kapmaya çalıştığı Süper Lig’de iddialı olmak isteyen Beşiktaş, Kayserispor’u mağlup ederek 5’te 5 yapmayı hedefliyor. Son 4 maçında Galatasaray, Antalyaspor, Denizlispor ve Konyaspor’u mağlup eden Siyah-Beyazlılar, ligde zor günler geçiren Kayserispor engelini, seyircisinin de desteğiyle geçmeyi amaçlıyor. Kartal’da sakatlıkları süren Dorukhan ve Douglas’a, Ruiz ile Kartal da eklendi. Avrupa’da dinlendirilen Burak, Atiba ve Gökhan bugün formasına kavuşacak.

AVCI’DAN UYARI GELDİ

 ■ BEŞİKTAŞ Teknik Direktörü Abdullah Avcı, ligde son sırada yer alan Kayserispor hakkında oyuncularını uyardı. Futbolcularına Kayserispor’un ligin son sırasındayken Fenerbahçe’yi yendiğini sık sık hatırlatan Avcı, “En zor geçen maçlar konsantre olunmayan maçlardır. Kazandığımız karşılaşmalarda dahi oyuna girmekte bir hayli zorlanıyoruz. Bu maçın ilk dakikasından son düdüğe kadar oyunun içinde olmalıyız. Galip gelmemiz ve serimizi sürdürmemiz şart. Hepinizden çok yüksek konsantrasyon bekliyorum” dedi.

MUHTEMEL 11’LER:

BEŞİKTAŞ: Karius, Gökhan Gönül, Vida, Roco, Rebocho, Atiba, Elneny, Diaby, Ljajic, Caner Erkin, Burak Yılmaz

KAYSERİSPOR: Lung, Lopes, Poulain, Abdennour, Yasir Subaşı, Djedje, Şamil Cinas, Umut Bulut, Hasan Hüseyin, Kravets (Emre), Adebayor

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