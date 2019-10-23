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23 Ekim 2019 Çarşamba 01:15:43 | Son Güncelleme: 23 Ekim 2019 Çarşamba 01:16:42

Paris Saint-Germain, Club Brugge'e gol oldu yağdı

PSG, deplasmanda Club Brugge'ü 5-0 mağlup etti.

Galatasaray'ın da yer aldığı Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda üçüncü hafta maçında Club Brugge ile Paris Saint Germain karşı karşıya geldi.

Belçika'daki karşılaşmayı Paris Saint Germain 5-0 kazandı.

Fransız ekibine galibiyeti getiren golleri 7 ve 63'te Mauro Icardi, 61, 79 ve 83'te Kylian Mbappe kaydetti.

Bu sonuçla grupta 3'te 3 yapan Paris Saint Germain puanını 9'a çıkardı.

Teknik direktör Thomas Tuchel'in öğrencileri grupta oynadığı 3 maçta henüz gol yemedi.

Club Brugge ise 2 puanda kaldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde üçüncü hafta maçlarının ilk gününde alınan sonuçlar şöyle:

Club Brugge (Belçika) - PSG (Fransa): 0-5

Galatasaray - Real Madrid (İspanya): 0-1

Olympiakos (Yunanistan) - Bayern Münih (Almanya): 2-3

Tottenham (İngiltere) - Kızılyıldız (Sırbistan): 5-0

Manchester City (İngiltere) - Atalanta (İtalya): 5-1

Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan): 2-2

Juventus (İtalya) - Lokomotiv Moskova (Rusya): 2-1

Atletico Madrid (İspanya) - Bayer Leverkusen (Almanya): 1-0

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