'Parayı değil Fenerbahçe’yi seçtim'

GÜNEŞ

■ FENERBAHÇE’NİN yeni transferi Max Kruse, Topuk Yaylası’nda açıklamalarda bulundu Sarı-Lacivertliler'e Avrupa Kupaları’nda forma giymek için geldiğini vurgulayan Alman oyuncu, “Avrupa'da oynayacak bir takım seçme imkanına sahip oldum. Gelecek yıllarda Fenerbahçe ile uluslararası arenada forma giyeceğime eminim. Bunun için de mutluyum. Konu para olsaydı Fenerbahçe'ye değil, Çin'e giderdim” diye konuştu.

MAÇLARI BERABER KAZANACAĞIZ

■ KRUSE şöyle devam etti: “Her şeyin yolunda gittiğini söyleyebilirim. Tabii bir dil sorunu oluyor. Biraz daha zaman geçtikten sonra Türkçe öğrenmeye başlayınca en azından o dil bariyerini aşacağım. Arkadaşlık gerçekten çok iyi bir seviyede. Aynı dili konuştuğum arkadaşlarımın olması avantaj. Futbolun içerisinde birlikte paylaştığınız çok şey var ve umarım bu sezon birçok maçı beraber kazanacağız. İstanbul çok güzel bir şehir”