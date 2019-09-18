Parayı aldı, sakatlığı geçti

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AĞRILARIM VAR DEMİŞTİ

■ TRABZONSPOR’UN maç öncesi ligin puansız tek takımı olan Gençlerbirliği karşısında ortaya koyduğu futbol ve mücadelesi tartışılırken, ilk kez Bordo-Mavili formayı giyen Daniel Sturridge ile ilgili de flaş bir iddia ortaya atıldı. Karadenizgazete.com’un kulübe yakın çevrelerden aldığı bilgiye göre, Trabzonspor taraftarının Gençlerbirliği maçında görmek istediği Sturridge, ağrılarının olduğunu söyleyip bu karşılaşmaya çıkmak istemedi. İngiliz futbolcu hemen hastaneye götürülerek MR’ı çekildi.

650 BİN EURO YATIRILDI

■ ÇEKİLEN MR’ında hiçbir bulguya rastlanmayan İngiliz yıldızın, ağrılarının nedeni açıklanamadı. Karadenizgazete.com’un iddiasına göre Strurridge, para nedeniyle böyle bir sorun çıkardı. İddiaya göre süre şöyle yaşandı: Bordo-Mavili yönetim, Sturridge’in hesabına alacağı olan 650 bin euroyu yatırdı. Bu gelişmenin ardından da yıldız oyuncu kadroya alındı ve Gençlerbirliği karşısında forma giydi. Yönetiminin oyuncunun bu tavrından hoşlanmadığı ve tekrarlanması halinde tedbir alacağı bildirildi.