'Para bitti, transfer yok'

GÜNEŞ

■ SÜPER Lig’de Malatyaspor’u mağlup ederek ilk 3 puanını alan Trabzonspor’da transfer çalışmaları sona erdi. Başkan Ahmet Ağaoğlu, taraftarların beklentisinin artık durması gerektiğini belirterek, “Takıma katkı yapacağına inandığımız oyuncuların transferini zaten yaptık. Sürekli bir transfer beklentisi içerisinde bu takımı yabancıya mı çevireceğiz? Diğer bazı takımların yaptığı gibi. Biz bu şekilde yolumuza devam edeceğiz” diye konuştu.

20 MAÇTIR YENİLMİYORUZ

■ TRABZONSPOR’UN 20 maçtır yenilmediğini anlatan Ağaoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Ve halen transfer beklentisi. 6 numara istiyorlarsa 8’den 2’yi çıkartırız olur 6. 52 tane futbolcusu olan bir takımdan bahsediyoruz. Burada seyirci ve camia desteği her şeyin önünde. Bu olmazsa olmazımız bizim. Eğer oynanan oyuna ve alınan sonuçlara baktığınızda bu takımın transfere ihtiyacı var deniyorsa, yok, paramızı bitti. Transfer falan yok.”