Papiss Cisse krallık yarışında zirveye oturdu

Milli ara öncesi son 3 maçında da puan kaybeden Aytemiz Alanyaspor, dün sahasında Çaykur Rizespor'u 5-2 mağlup ederek maç eksiğiyle Trabzonspor'a kaptırdıkları zirve koltuğunu geri aldı. Karşılaşmaya hızlı başlayan turuncu-yeşilli ekibin gollerini Ceyhun, Cisse (2), Bakasetas ve Fernandes kaydetti.

Sahanın en iyilerinden olan Cisse maç sonrası, "Güzel oyun oldu. Kolay gibi gözüktü ama bunu takım arkadaşlarım kolaylaştırdı. Liderliği de geri aldık" dedi.

Süper Lig'de ilk 8 haftada 8 gole ulaşan Papiss Cisse gol krallığında zirveyi ele geçirdi.