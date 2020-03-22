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22 Mart 2020 Pazar 09:50:40 | Son Güncelleme: 22 Mart 2020 Pazar 09:55:37

Paolo Maldini ve oğlunda koronavirüs (Kovid-19) çıktı

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Milan, teknik heyette yer alan Paolo Maldini ile genç takımda oynayan oğlu Daniel Maldini'de Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığını duyurdu.

 

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör heyetinde yer alan eski efsanevi oyuncu Paolo Maldini’nin, virüs belirtilerini gösteren bir kişiyle temas ettiğini doğruladığı ve yapılan testin pozitif çıktığı belirtildi.

Paolo Maldini'nin Milan’ın genç takımında forma giyen oğlu Daniel Maldini'nin de testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Açıklamada, baba-oğul Maldinilerin durumlarının iyi olduğu, iki haftadır kendilerini dış dünyadan izole ettikleri ve kimseyle temaslarının bulunmadığı ifade edildi.

İki ismin de sağlık otoriteleri tarafından belirlenen tıbbi protokollere göre iyileşene kadar karantinada kalacakları kaydedildi.

Serie A Lig Birliği de Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Mücadele etmeye ve önemli maçları kazanmaya alışmış bir aile. Haydi Paolo ve Daniel." ifadesiyle Maldini ailesine desteğini belirtti.

İtalya Serie A'da, Juventuslu Daniele Rugani, Blaise Matuidi, Paulo Dybala dışında Sampdoria forması giyen Manolo Gabbiadini, Omar Colley, Antonino La Gumina, Bartosz Bereszynzky, Morten Thorsby, Albin Ekdal ve Fabio Depaoli, Fiorentina'da da Dusan Vlahovic, Patrcik Cutrone ve German Pezzella'da koronavirüse rastlandığı açıklanmıştı.

AA

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