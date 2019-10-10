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10 Ekim 2019 Perşembe 08:00:00 | Son Güncelleme: 09 Ekim 2019 Çarşamba 23:32:15

'Paçamızdan çekmeyin'

Divan toplantısında camiaya seslenen G.Saray Başkan Yardımcısı Kaan Kançal, Enerjinizi bizi aşağıya çekmek için değil, izleyip örnek almak için kullanmanızı tavsiye ediyoruz diye konuştu.

GÜNEŞ

■ G.SARAY Başkan Yardımcısı Kaan Kançal, ekim ayı olağan divan toplantısında, son dönemde alınan cezalar ile ilgili açıklamalarda bulundu. Sarı-Kırmızılı takıma “karşı” bir tutum sergilendiğini ifade eden Kançal, “En önemli değerlerimiz hedef alınıyor ve hedef gösteriyorlar. Örneğin hocamıza verilen cezalar. Verilen cezalar ile karşılaştırıldığında hiç adaletli değildi. Unutmayın ki bir kişiye verdiğiniz haksız ceza 30 milyon Galatasaray taraftarına, her birimize yapılmış haksızlıktır” dedi.

NASIL ÜÇ KUPA ALDIK İNCELEYİN

■ KANÇAL, sözlerine şöyle devam etti: “Geçen sezon başkanımız 150 gün ceza almışken, Fatih Terim 10 maç ceza almışken, sizin deyiminizle ligin ilk yarısını santrforsuz oynamışken nasıl 3 kupa aldığımızı incelemenizi tavsiye ediyoruz. Tek oyuncu maliyetinde, içinde dünya yıldızlarının da olduğu 13 tane futbolcuyu transfer ettiğimizi incelemenizi tavsiye ediyoruz. Çok ağır ekonomik krizden geçerken nasıl kar ettiğimizi incelemenizi tavsiye ediyoruz.”

YAPILANDIRMA ÇOK iŞE YARADI

■ KAAN Kançal, Türkiye Bankalar Birliğiyle (TBB) 1,1 milyar liralık yapılandırma anlaşması yaptıklarını söyledi. Anlaşma kapsamında 850 milyon lira finansal borç ve bunun üzerine vadesi geçmiş borçları kapatmak koşuluyla 250 milyon lira nakit girişi sağlandığını belirten Sarı-Kırmızılı idareci, “Her gün temerrüt riski yaşıyorduk. Bu risk ortadan kalkmıştır. Faiz yükümüz yüzde 30'lardan yüzde 20'lere düşmüştür. Enflasyona bağlı yüzde 15'e kadar düşebilir. Döviz borçlarının liraya dönmesiyle kur riskimiz bertaraf edilmiştir. Böylece nakit girişlerimiz ve gelirlerimizi kullanabileceğiz” diye konuştu.

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