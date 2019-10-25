Ozzie’den büyük hata

GÜNEŞ

■ Ancak tecrübeli futbolcu, maçın 38.dakikasında yaptığı hatalı pas sonrasında Beşiktaş’ın gol yemesine sebep oldu. Ozzie, karşılaşma boyunca da birçok kez pas hatası yaparak tribünlerin tepkisini çekti. 61’de oyundan çıkan Oğuzhan ıslıklarla kenara geldi, oyuna ise genç Kartal girdi.