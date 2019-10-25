25 Ekim 2019 Cuma 08:00:00 | Son Güncelleme: 25 Ekim 2019 Cuma 00:51:52
Ozzie’den büyük hata
YAŞADIĞI sakatlık nedeniyle Ankaragücü maçının kadrosunda yer almayan Oğuzhan Özyakup, hafta içi antrenmanlarda gösterdiği performansın ardından Braga karşısında formayı kaptı.
GÜNEŞ
■ Ancak tecrübeli futbolcu, maçın 38.dakikasında yaptığı hatalı pas sonrasında Beşiktaş’ın gol yemesine sebep oldu. Ozzie, karşılaşma boyunca da birçok kez pas hatası yaparak tribünlerin tepkisini çekti. 61’de oyundan çıkan Oğuzhan ıslıklarla kenara geldi, oyuna ise genç Kartal girdi.
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