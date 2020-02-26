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26 Şubat 2020 Çarşamba 22:12:00 | Son Güncelleme: 26 Şubat 2020 Çarşamba 22:12:14

Özel sporcu Esra Bayrak 60 metrede dünya şampiyonu oldu

Virtüs Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'nda özel sporcu Esra Bayrak, 60 metre branşında dünya şampiyonu oldu.

Polonya'da düzenlenen Virtüs Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'nda özel sporcu Esra Bayrak, 60 metre branşında dünya şampiyonluğu elde etti.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonundan (TÖSSF) yapılan açıklamaya göre, Polonya'nın Torun kentinde devam eden organizasyonda piste çıkan Esra Bayrak, kadınlar 60 metrede 8,06'lık derecesiyle altın madalya kazandı.

Son 5 yılın en iyi 60 metre derecesini koşan Esra Bayrak, kadınlar uzun atlamada da 5,16 metrelik derecesiyle bronz madalyayı boynuna taktı.

Kadınlar 4x200 metre bayrak yarışında ise Esra Bayrak, Muhsine Gezer, Edanur Akın ve Fatma Damla Altın'ın yer aldığı Türkiye, dünya üçüncüsü oldu.

Yarın sona erecek şampiyonda Türkiye, 2 altın ve 4 bronz olmak üzere toplam madalya sayısını 6'ya çıkarttı.

Hedefinin 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları olduğuna işaret eden Esra Bayrak, "100 metrede Avrupa şampiyonu oldum ve çok mutluyum. Hedefim, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda İstiklal Marşı'mızı okutmak. Yurt dışında İstiklal Marşı'mızı okutmak güzel bir duygu. İnşallah herkese nasip olur. Buradan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan babama, Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı milletvekilimiz Çiğdem Karaaslan'a, federasyon başkanımız Birol Aydın'a, Vildan teyzeme, Aytunç Göz hocama çok teşekkür ederim. Çevremdekiler, köyden çıkan şampiyon kızla gurur duyuyor." diye konuştu.

Aytunç Göz: "Köyden çıkıp gelen bir şampiyonluk"

Esra Bayrak'ın antrenörlüğünü üstlenen Aytunç Göz, yapılan taramalar sonucu köyde keşfettiği ve 4 yılı aşkın süredir birlikte çalıştığı başarılı özel sporcunun, hem ulusal hem de uluslararası organizasyonlarda birçok madalya kazandığını aktardı.

Gelecek dönemde daha önemli dereceler yapacaklarına olan inancını dile getiren Göz, şunları söyledi:

"Paris'te şampiyon olarak İstiklal Marşı'mızı okutmak ona nasip oldu. Bu, Avrupa'da özel sporcular 100 metrede kazanılan ilk altın madalya oldu. Sonraki hedefimiz, 2019 Dünya Şampiyonası'nda ilk 3'e girerek 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na katılım hakkını garantilemek. Yıllar sonra Samsun'dan paralimpik oyunlarına bir sporcu göndermenin gururunu yaşamak. Köyden çıkıp gelen bir şampiyonluk bu. Kapı arkasından gelip, pistte ulaşılan bir zafer. Uzun ve güzel bir süreç. Hem benim ailemin hem de Esra'nın ailesinin destekleri oldu. Bu şekilde de başarı geldi."

AA

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