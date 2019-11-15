Özdemir: VAR’la vicdanları rahatlatın

GÜNEŞ

■ FUTBOL Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, katıldığı bir organizasyonda VAR sistemiyle ilgili soruları yanıtladı. Geçen sezon hakemlerin sık sık VAR'a başvurmasının eleştirildiğini hatırlatan Özdemir, şöyle konuştu: “MHK, bu sene UEFA'nın VAR prensibini uygulamaya başladı. Hakemler adaleti dağıtıyor. Hakem kardeşlerimiz kararlarını verirken 'gri' dediğimiz pozisyonlarda mutlak surette hem kendilerinin hem kamuoyunun vicdanının rahatlaması için bence VAR'ı tereddütsüz kullanmaları gerekiyor.”

HAKEMLER İYİYE GİDECEK

■ SEZON başından beri yönetimlerinden dolayı hakemlere kaç puan vereceği yönündeki soruyu yanıtlayan Özdemir, “Bütün maçları düşündüğümde 10 üzerinden 7'yi geçmez. 6,8 aldığınızda iyi bir not olmaz. Ben hemen hemen iyiye yakın not verdim. Önümüzdeki günlerin daha iyi olacağına inanıyorum” diye konuştu. Hakem eğitimine de büyük önem verdiklerini kaydeden Özdemir, “Bir hakemin yetişebilmesi için 8 yıla varan eğitim var. Hakemliği hem gençleştirelim hem de yeni isimler gelsin istiyoruz” dedi.

GÜNDEM YABANCI OLACAK

■ AVRUPA Şampiyonası Eleme maçlarının ardından futbolda gündemin yabancı sayısı olacağını anlatan Nihat Özdemir, “Yabancı sayısının azalmamasını isteyen önemli kesim var. Değişmesini isteyen de önemli kesim var. Bu konuda Süper Lig'deki kulüpler ortak karar verecek. Kendi aralarında anlaşmaları lazım” ifadelerini kullandı. Kulüpler Birliği Vakfının bu konuda bir çalışma yaptığına dikkati çeken Özdemir, Şenol Güneş’in bu konuda bir çalışma yaptığını, onun görüşlerine de önem verdiklerini anlattı.