Özdemir: Türk halkı hak etti

GÜNEŞ

■ Finallere giden yolda emin adımlarla ilerlediklerini belirten Özdemir, “Hedefimiz, önce İzlanda'yı yenip başarılı geçen eleme sürecini finallerle taçlandırmak, ardından da Andorra deplasmanında kazanıp ilk kez grup lideri olarak Avrupa Şampiyonası'na katılmak. EURO 2020 Finalleri'ne giderek; ülkemize moral vermek ve milletimizin yüzünü güldürmek istiyoruz. Türk halkı bu mutluluğu yaşamayı çoktan hak etti” ifadelerini kullandı.