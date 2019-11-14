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14 Kasım 2019 Perşembe 08:00:00 | Son Güncelleme: 14 Kasım 2019 Perşembe 00:36:44

Özdemir: Türk halkı hak etti

FEDERASYON Başkanı Nihat Özdemir, İzlanda ve Andorra'yı yenip grup lideri olarak EURO 2020’ye katılmayı hedeflediklerini belirtti.

GÜNEŞ

■ Finallere giden yolda emin adımlarla ilerlediklerini belirten Özdemir, “Hedefimiz, önce İzlanda'yı yenip başarılı geçen eleme sürecini finallerle taçlandırmak, ardından da Andorra deplasmanında kazanıp ilk kez grup lideri olarak Avrupa Şampiyonası'na katılmak. EURO 2020 Finalleri'ne giderek; ülkemize moral vermek ve milletimizin yüzünü güldürmek istiyoruz. Türk halkı bu mutluluğu yaşamayı çoktan hak etti” ifadelerini kullandı.

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