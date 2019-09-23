Ozan Tufan'dan taraftarlara derbi sözü

AKŞAM

ANKARAGÜCÜ maçının yıldızı Ozan Tufan, G.Saray derbisi öncesi sosyal medyada bir paylaşımda bulundu. Ozan yaptığı paylaşımda, “Bu hafta önemli olan kazanmaktı, taraftarlarımıza bize destek oldukları için teşekkür ederim. Şimdi hep beraber derbiye odaklanma zamanı. En iyimizi sahaya koymak için hazır olacağız” ifadelerini kullandı.