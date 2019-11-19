19 Kasım 2019 Salı 08:00:00 | Son Güncelleme: 19 Kasım 2019 Salı 09:48:10
Ozan Tufan yuvadan uçuyor
FENERBAHÇE’DE ve milli takımda gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin dikkatini çeken Ozan Tufan’a İngiltere’den ve İspanya’dan talipler çıktı...
GÜNEŞ
■ Premier Lig ekipleri Crystal Palace ve Aston Villa’nın Ozan için nabız yokladığı öğrenildi. İspanyol temsilcisi Deportivo Alaves’in de tecrübeli oyuncuyu takibe aldığı belirtildi. Avrupa’da oynama hayali olan Ozan’ın, teklif gelmesi halinde kabul edeceği de gelen bilgiler arasında... Ozan’ın F.Bahçe ile sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.
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