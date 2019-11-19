Ozan Tufan yuvadan uçuyor

GÜNEŞ

■ Premier Lig ekipleri Crystal Palace ve Aston Villa’nın Ozan için nabız yokladığı öğrenildi. İspanyol temsilcisi Deportivo Alaves’in de tecrübeli oyuncuyu takibe aldığı belirtildi. Avrupa’da oynama hayali olan Ozan’ın, teklif gelmesi halinde kabul edeceği de gelen bilgiler arasında... Ozan’ın F.Bahçe ile sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.