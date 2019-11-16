Ozan Tufan sezon sonu Fenerbahçe'den ayrılıyor

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2015’te Bursaspor’dan Fenerbahçe’ye 7 milyon euro’ya transfer olan ve sarı lacivertli kulüpte inişli çıkışlı performans ortaya koyan Ozan Tufan’ın sezon sonunda takımdan ayrılacağı ortaya çıktı.

OZAN TUFAN İNGİLTERE VEYA İSPANYA'YI İSTİYOR

Vitor Pereira, Dick Advocaat, Aykut Kocaman, Cocu, Ersun Yanal’la çalışan, geçtiğimiz sezon Alanyaspor’a kiralık olarak gönderilen milli futbolcunun Fenerbahçe ile kontrat yenilemeyeceği belirtilirken, Ozan Tufan’ın kariyerine Avrupa’da devam etmeyi planladığı öğrenildi. Özellikle bu sezon Ersun Yanal’ın en fazla güvendiği oyuncuların başında gelen ve 11 kez ligde, 7 kez de milli takım formasıyla maça çıkan Ozan’ın İngiltere ile İspanya’yı gözüne kestirdiği ifade edilirken Premier Lig ekibi Crystal Palace’ın şimdiden girişimlere başladığı vurgulandı.

Geçtiğimiz günlerde Nabil Dirar’la kontrat yenileyen Fenerbahçe yönetiminin Ozan Tufan’a da gittiği anlaşılırken, 24 yaşındaki orta sahanın kendisine sunulan teklifi reddettiği ifade edildi.