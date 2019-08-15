15 Ağustos 2019 Perşembe 08:00:00 | Son Güncelleme: 14 Ağustos 2019 Çarşamba 22:27:49
Ozan Tufan formaya göz kırptı
F.BAHÇE, Süper Lig'in ilk haftasında 19 Ağustos Pazartesi günü Gazişehir Gaziantep'i konuk edeceği maçın hazırlıklarını sürdürdü.
GÜNEŞ
■ Çabukluk çalışmalarıyla devam eden idmanın, taktiksel çift kale maçla sonra erdi. Maçın 11’ini belirlemeye çalışan teknik direktör Ersun Yanal, Ozan Tufan’la özel ilgileniyor. Hazırlık maçlarında gösterdiği performansla alkış alan genç oyuncu, Yanal’ın orta sahada en güvendiği isimler arasında yer alıyor.
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