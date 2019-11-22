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22 Kasım 2019 Cuma 10:47:47 | Son Güncelleme: 22 Kasım 2019 Cuma 10:49:43

Ozan Tufan, Fenerbahçe'den 4 yıllık sözleşme talep etti

Fenerbahçe'de Ozan Tufan'ın en az 4 senelik bir sözleşme talep ettiği de öğrenildi.

Sezon sonu sözleşmesi bitecek isimlerden olan Ozan Tufan ile yapılan ilk görüşmede uzlaşma sağlanamamıştı.

Yıllık ücretlerde belli bir skalada kalmayı hedefleyen F.Bahçe Yönetimi'nin ilk teklifine olumsuz yanıt veren genç oyuncu, bir de şart koştu.

Ozan'ın en az 4 senelik bir sözleşme talep ettiği de öğrenildi. Bu arada yönetimin Ozan'a 2 milyon euro'nun altında bir teklif yaptığı iddia edildi.

Yönetim ise yeni yapılacak sözleşmelerde maaş skalasını düşürmeye çalışıyor. Artık 2 milyon euro ve üzerinde hiçbir oyuncuya garanti ücret vermek istemiyor. Bu yüzden oyunculara 1-1.5 milyon euro bandından teklifler yapılıyor.

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