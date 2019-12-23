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23 Aralık 2019 Pazartesi 15:01:49 | Son Güncelleme: 23 Aralık 2019 Pazartesi 15:03:45

Ozan Kabak Kasım ayının en iyi futbolcusu seçildi

Bundesliga ekiplerinden Schalke 04'te forma giyen Ozan Kabak, taraftar tarafından ayın oyuncusu seçildi.

Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Schalke 04'te forma giyen Ozan Kabak'ı, takımın taraftarları, kasım ayının en iyi oyuncusu seçti. 

Schalke 04 Kulübünün internet sitesinde yapılan açıklamada, kasım ayına yönelik ''ayın en iyi futbolcusu'' oylamasının sonuçlandığı belirtildi. Milli futbolcu Ozan Kabak'ın, oyların hemen hemen yarısını aldığı ve en iyi futbolcu seçildiği ifade edildi.

Oylamada, Schalkeli futbolculardan Benito Raman'ın yüzde 31, Amine Harit'in yüzde 11 ve Daniel Caligiuri'nin de yüzde 10 oy aldığı aktarıldı. 

Öte yandan, Ozan Kabak'a oy verenler arasında yapılan çekilişte, 1998 yılından bu yana kombine bileti bulunan Jessica Schulz adlı taraftar, sezonun ikinci yarısındaki Freiburg maçına iki adet VIP bilet kazandı.

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