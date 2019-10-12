Ozan Kabak, Elneny ve Rahman Baba, Milan'a teklif edildi

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Yaz ayı transfer sezonunda Benjamin Tetteh transferiyle ilgili zaman zaman acıkmalarda bulunarak Galatasaray taraftarlarını bilgilendiren ve sarı kırmızılı yönetimin yakından tanıdığı Sascha Empacher’in Milan’a 3 futbolcu teklif ettiği öğrenildi.

MİLAN OZAN KABAK İÇİN SCHALKE'NİN KAPISINI ÇALACAK

Spocs menajerlik şirketinin sahibi olan Empacher’in Boban ve Maldini’nin gelişiyle yeniden kadro mühendisliğine giden Milan’a Ozan Kabak, Rahman Baba, Elneny’i önerdiği belirtilirken, Serie A devinin bu 3 oyuncudan sadece Ozan’ı gündemine aldığı ifade edildi. Stuttgart’ın kümeye düşmesinin ardından sözleşmesinde ’15 milyon euro’ya serbest kalır’ maddesinden yararlanarak genç yeteneği kadrosuna katmaya çalışan, fakat Ozan’ı Schalke’ye kaptıran Boban, taraftarlardan büyük tepki görürken, Milan’ın Ocak ayında yıldız stoper için yeniden girişimlere başlayacağı kaydedildi.