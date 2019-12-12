Ozan Kabak 30 milyon euro

GÜNEŞ

■ KPMG Football Benchmark ekibi, 2000 sonrası doğan en değerli oyuncuları inceledi... İlk 10’a Galatasaray’ın eski futbolcusu Ozan Kabak da girdi... Araştırmaya göre; Borussia Dortmund'un İngiliz yıldızı Jadon Sancho, 116 milyon euroluk piyasa değeriyle zirvede yer alırken, Real Madrid'in Brezilyalı kanat oyuncusu Vinicius Junior, 67 milyon euroluk değeriyle ikinci basamağa yerleşti. Yine Real Madrid forması giyen Rodrygo ise 56 milyon euroyla üçüncü sırada…

FODEN’LA BİRLİKTE 7.SIRADA

■ LİSTEYE giren tek Türk oyuncu olan Ozan Kabak, Manchester City’de menajer Pep Guardiola’nın prensi olan Phil Foden ile 7. sırayıpaylaştı... 19 yaşındaki futbolcunun piyasa değeri tam 30 milyon euro olarak belirlendi... Ocak 2019’da Galatasaray’dan 11 milyon euro karşılığında Stuttgart’a transfer olan Ozan, sezon sonunda ise tam 15 milyon euro bonservisle Schalke’nin yolunu tutmuştu.

SAKATLANMASA DAHA YUKARIDA OLURDU

■ KPMG Spor Sektör Lideri Hakan Uçak, ''Ozan, sezon başında sakatlığı nedeniyle Schalke'de fazla forma şansı bulamadı. Buna rağmen yüksek potansiyeli nedeniyle bu listede yer almayı başardı. Zaten son maçlarda gösterdiği performansı bu listede neden yer aldığının kanıtı niteliğindedir. Ozan sezon başından bu yana oynamış olsaydı, bu listede daha da yukarılarda olabilirdi. 2000 sonrası doğan oyuncular arasında Jadon Sancho'nun zirvede yer alması da şaşırılacak bir durum dedi'' dedi.