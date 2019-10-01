GÜNEŞ

■SÜPER Lig’de 6. haftayı 4-1’lik Trabzonspor yenilgisiyle tamamlayan Beşiktaş’ta kriz derinleşiyor. Teknik direktör Abdullah Avcı destek, taraftar istifa istiyor, Sergen Yalçın sesleri giderek yükseliyor. Adeta başsız kalan kulüpte Fikret Orman yöneticilerin bile telefonuna çıkmazken, kısa sürede nasıl bu noktaya gelindiği ve sorumlusunun kim olduğu soruları cevap bekliyor. 16. sıraya gerileyen Siyah-Beyazlı takımda taraftarlar “Oynatmaya az kaldı” şarkıları söylemeye başladı.

YILDIZLAR TOPLULUĞUYDU

■DAHA geçen sezon Quaresma, Babel, Negredo, Pepe ve Adriano gibi yıldız isimlerin yer aldığı Kartal, Burak Yılmaz haricinde korkulan futbolcusu olmayan, sıradan bir takıma dönüştürülürken, büyük umutlar beslenen Abdullah Avcı daha ilk 6 maç sonunda hayal kırıklığı yaşattı. Başkan Fikret Orman ise yöneticilerle birlikte önüne geçemediği ekonomik sıkıntıların artması ve takımın galibiyet bile alamaması sonrası olağanüstü kongre kararı almış durumda.

YENİLERİN KATKISI SIFIR

■BEŞİKTAŞ'IN yeni transferleri 7 haftalık süreçte resmen sınıfta kaldı. Arsenal'den kiralanan Elneny, ilk maçta kırmızı kart görerek 3 maç ceza alırken, 'Avcı'nın Visca'sı olacak' denilen Boyd hücumda sıfır çekti. Yönetimin transferin son gününde santrfor olarak aldığı, fakat sağ açık oynayan Diaby ve bonservisine 4.5 milyon euro ödediği N'Koudou da tıpkı Boyd gibi asist ve gol yapamadı. Douglas ve Rebocho kulübeden çıkamazken beğenilen tek isim Victor Ruiz de sakatlandı.