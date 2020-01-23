Osasuna'nın eski genel sekreterinden olay itiraf: Evet şike yaptık

İSPANYA’DAKİ davada Osasuna’nın eski çalışanı Vizcay, kulübün kümede kalmak için 2012-13 sezonunda Getafe’ye, 2013-14 sezonunda da Betis’e para verdiğini itiraf etti. Eski Başkan Archanco ise sadece Betis’e Valladolid’i yenmesi için 400 bin euro verdiklerini kabul etti.

YAŞANAN PARA TRAFİĞİ İNANILMAZ

Vizcay, Osasuna’nın; 2013’te maçı kaybetmesi için Getafe’ye 400 bin euro ödediğini söylerken, bir sonraki sezon da Betis’e yenilmesi için 250 bin euro verildiğini ifade etti. Öte yandan Vizcay, 2012-13’te Valladolid’e Deportivo’yu yenmesi için 150 bin; Betis’e de Celta Vigo’yu mağlup etmesi için 150 bin euro prim ödendiğini vurguladı. Vizcay ayrıca ertesi sezon (2013-14) Espanyol’a beraberlik için 250 bin euro ödendiğini söyledi. Osasuna 2017’de küme düşmüş, 2019’da İspanya La Liga’ya yükselmişti.

(Akşam)