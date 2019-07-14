Orta sahaya müthiş ikili

GÜNEŞ

■ GALATASARAY’DA transfer hareketliliği sürüyor… Son iki sezonu şampiyon tamamlayan Sarı-Kırmızılılar, takımdan ayrılan isimlerin yerini daha kaliteli oyuncularla doldurmak için gaza bastı… Orta alanın merkezinde görev yapan Ndiaye’yi, Stoke’a geri gönderen Cim Bom, hafta içinde de Fernando’yu Sevilla’ya sattı. Galatasaray Yönetimi, bu iki ismin yerine Fulham’dan Michael Seri ve Ahli’de forma giyen eski Fenerbahçeli Josef de Souza’yı almayı hedefliyor.

KİRALAMA TEKLİFİ YAPILDI

■ SARI-KIRMIZILI idareciler, iki oyuncunun hem kulüpleriyle hem de menajerleriyle irtibata geçti… Teknik direktör Fatih Terim’in de özellikle Seri konusunda oldukça ısrarcı olduğu öğrenildi. Geçtiğimiz sezon Nice’den Fulham’a 30 milyon euroya transfer olan Fildişi Sahilli yıldızın 2022 yılına kadar İngiliz ekibiyle kontratı bulunuyor. 27 yaşındaki orta saha için Cim Bom’un Fulham’a kiralama teklifi yaptığı Seri’nin de Şampiyonlar Ligi’nden dolayı G.Saray’a sıcak baktığı belirtildi.

RODRİGUES’E MİSİLLEME OLACAK

■ JOSEF de Souza konusunda ise işler biraz ağırdan alınıyor… Eğer Ever Banega transferi mutlu sonla biterse Souza rafa kalkacak. Aksi bir durumda ise Brezilyalı yıldıza imza attırmak için tüm şartlar zorlanacak. 17 Temmuz’daki Avusturya kampı öncesinde iki transferin de durumu netlik kazanacak. Sarı-Kırmızılılar, Seri, Banega ve Josef’de istediği sonucu elde edemezse alternatiflere yönelecek. Josef transferi gerçekleşirse bir anlamda Rodrgiues’e misilleme olacak.